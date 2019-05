La ciudad albergará el día de la ONCE

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, y el presidente de la ONCE en la Comunitat, Enrique Llin Ruiz, presentarán los actos para celebrar el Día de la ONCE en la Comunitat el sábado 1 de junio. Participarán unas 700 personas y asistirán, entre otras autoridades, personalidades del mundo de la discapacidad, tercer sector, administraciones públicas, representantes del sector económico y social de la Comunitat, responsables de la organización en la Comunitat y el vicepresidente primero de Grupo Social ONCE.