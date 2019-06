Cierra la histórica Casa Chulla Casa Chulla prestaba servicio desde 1885. Martes, 25 junio 2019, 00:10

La hostelería de Xàtiva está de luto. Cierra Casa Chulla, uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad. Fundada como taberna en 1885 por Elvira Tomás Gandía, fue bautizada con el apodo de su segundo marido, según cuenta Vicent Soriano en la historia del bar que publicó en 2003. Con el 'cacau i tramús' por bandera y las 'faves bollides' que introdujo en el menú María Solá, la hija de doña Elvira, llevaba 134 años siendo oficina de contratación de jornaleros y escala obligada de agricultores. Bregando con la dura competencia que le hacía 'El Gallo' en la otra esquina del antiguo Portal de Cocentaina. Resistiendo mucho más que El Gallo la despoblación del centro histórico, los cambios económicos y la práctica imposibilidad de estacionar ahora frente al bar los actuales medios de transporte. Pero la cuarta generación de 'xulles', que era la que ahora explotaba, no está en condiciones de continuar en el negocio y ha decidido ponerlo en alquiler.

Un jardín distinto al de las delicias. Fuimos proféticos al denunciar la gran cantidad de indeseables que se concentran en el jardín de Selgas-Marín a la caída de la tarde. Días atrás un vecino colgaba en una conocida red social el testimonio gráfico de uno de los frecuentes altercados que se producen en el entorno de Académico Maravall y los jardines de la Paz, que se cierra por la noche, y de Selgas-Marín, que permanece abierto. «¿Hasta cuándo tenemos que aguantar esto?», se preguntaba el autor de una filmación en la que se apreciaba cómo unos individuos jóvenes escupían y le daban patadas a otro derribado previamente hasta que éste se levantaba y la emprendía con su principal agresor. A lo que otro vecino añadía: «Y así todos los días».

El protocolo del Corpus no mejora. Un año más la corporación municipal desfiló en la procesión del Corpus entre maceros. Es decir, como si estuviera siendo conducida al calabozo. Cuando lo correcto es que los maceros la precedan, abriendo paso a la autoridad, a la ciudad. Y un año más también hemos visto desfilar a alguna concejala como si fuera doña Endrina camino de un festejo en lugar de participante en un acto religioso. ¿Estamos sugiriendo que las señoras concejalas han de ir de teja y mantilla como Dolores de Cospedal iba al Corpus de Toledo? En absoluto. Estamos apuntando que hay unas convenciones sociales respecto al vestir que las personas educadas han de tratar de cumplir y respetar en la medida de sus posibilidades.

Polémico cambio monumental. La polémica desatada por el supuesto monumento en forma de valla publicitaria instalado en la rotonda de acceso a Xàtiva deja en el aire unas cuantas incógnitas que la corporación debería despejar. El hasta ahora concejal de Tránsito Miguel y promotor de un monumento relegado en beneficio del que finalmente se ha erigido, A. Lorente, suscitó la más intrigante, aunque no fuera esa su intención. Si el descartado proyecto monumental que él planteaba, y del que luego nos ocuparemos, estaba «en proceso de aceptación» por parte del departamento de Seguridad Vial de la Generalitat, ¿quién ha visado el financiado por el Rotary Club? Un segundo misterio que debería ser resuelto es quién decidió descartar la idea de Lorente y aceptar la propuesta de esta asociación privada. Otro, si dicha autoridad solicitó, como era su obligación, un mínimo boceto de la pieza a ubicar, con una definición clara de sus características y medidas. Y si lo solicitó, ¿cómo no se dio cuenta de que era de todo punto absurdo plantificar allí semejante pancarta? Y, por no alargarlo demasiado, ¿quién es el artista que lo hizo, porque se supone que se trata de una obra de autor y, sin embargo, en ningún sitio se ha desvelado cuál es su gracia?

Qué dirían Espejo y Molina. El filántropo José Espejo Gil será recordado siempre, entre otras muchas cosas, porque financió las estatuas de José de Ribera y de Calixto III, obra de un escultor llamado Gilabert. El industrial Gregorio Molina figura en el nomenclátor de Xàtiva porque además de patrocinar la creación de las imágenes motorizadas del Cristo de la Buena Muerte y de la Nuestra Sra. de la Esperanza, encargó las estatuas de los dos Papas setabenses, Alejandro VI y Calixto III, a Octavio Vicent, y patrocinó su colocación en el atrio de la colegiata y el barandal de piedra que lo cierra. El Calixto III de Gilabert, que databa 1891 o 1893, fue fundida durante la guerra civil, como la mayoría de objetos de bronce. ¿Aspira el Rotary Club a ingresar en los anales de los benefactores de los benefactores de la ciudad por este anuncio que como cartel de una campaña temporal de promoción de la entidad puede pasar, pero como monumento deja muchísimo que desear?

Una genial idea, descartada. La propuesta descartada no es de todos modos la más indicada para un lugar de paso de vehículos. Dos bloques rectangulares con los distintos nombres que ha tenido la ciudad a lo largo de la historia esculpidos en la grafía propia de cada uno de los periodos y el de San Felipe del revés. Una idea fantástica para explotarla comercialmente en recuerdos, camisetas, llaveros, cerámica, etc. Pero quizá inadecuada para que los conductores aprecien su gracia mientras están girando el vehículo y necesitan estar en los cinco sentidos pendientes de no rascar al de al lado. Sobre todo porque a la relación toponímica es tan larga que le ocurre lo mismo que a la lápida que la Associació d'Amics de La Costera colocó en la plaza del Mercado: le sobra texto. Se nos dirá que así ha sido nuestra la historia, y es verdad. Pero, admitámoslo, será difícil que los conductores lleguen al final de la lista como no aminoren la marcha: Saiti, Saetabis, Xateba, Xàtiva, San Felipe, Játiva, Xàtiva. Como decía la novela de Jorge Martínez Reverte: Demasiado para Gálvez.