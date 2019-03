La ciclista suecana Sara Bonillo lidera la Copa de España júnior al ganar en Eibar Bonillo en el podio. / lp La joven cruzó la meta en el puesto 21 absoluto siendo la primera de su categoría y consiguiendo el mejor inicio posible en esta competición REDACCIÓN ALZIRA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:09

La ciclista suecana Sara Bonillo continúa su progresión y este domingo, en la localidad guipuzcoana de Eibar, consiguió la victoria en la prueba junior y el liderazgo en la prestigiosa Copa de España de ciclismo femenino.

La corredora del equipo Delika - Ginestar, de 18 años recién cumplidos, compitió en la prueba open junto con las mejores ciclistas élite y sub23 españolas y cruzó la línea de meta en el puesto 21 absoluto, siendo la primera junior en hacerlo.

El Gran Premio Ciudad de Eibar inauguró la Copa de España de ciclismo femenino con un exigente recorrido de 78 kilómetros, con el Alto de San Miguel, de tercera categoría, como juez a sólo 11 kilómetros de la llegada. Hasta ese momento, Bonillo y otras cuatro ciclistas juniors consiguieron aguantar el ritmo de las ciclistas profesionales del Movistar Team, dominadoras de la carrera en todo momento debido a su experiencia.

«En el Alto de San Miguel, de cuatro kilómetros, puse mi ritmo sin perder de vista a las corredoras de mi categoría. Sabía lo que me esperaba ya que el día de antes había subido el puerto con mis compañeras. Me encontré bien subiendo, aunque donde realmente me la jugué fue en la bajada», explica la suecana muy contenta por este resultado.

Precisamente en ese rápido descenso hacia Eibar fue donde Sara Bonillo y otra junior, la navarra Idoia Eraso, consiguieron abrir distancia respecto al resto de corredoras de la categoría. Los últimos dos kilómetros, ya por las calles de la localidad guipuzcoana, eran en pendiente y en los últimos metros la suecana fue más rápida que Eraso y se hizo con la victoria. A 16 de ambas ciclistas llegaron la madrileña Carolina Esteban, la vasca Naia Amondarain y la francesa Axelle Guirado, siguientes de la categoría en cruzar la meta.

«Llevo dos meses y medio entrenando con la mirada puesta en la Copa de España. Es uno de mis objetivos esta temporada en la que soy junior de segundo año. Me gustaría hacerlo bien en las siete pruebas. Por el momento no han podido empezar mejor las cosas», sostiene Sara Bonillo.

La segunda prueba de la Copa de España de ciclismo femenino se disputará este próximo domingo, 31 de marzo, en Almería. El Trofeo Bajo Andarax volverá a poner a prueba a las mejores ciclistas del país y allí estará la suecana Sara Bonillo luciendo un maillot rojo de líder que tratará de defender.

La Copa de España consta este año de siete pruebas puntuables. Además de Eibar y Almería, la competición llegará a Noja (Cantabria) el 7 de abril, Dos Hermanas (Sevilla) el 28 de abril, Balmaseda (Vizcaya) el 4 de mayo, Estella - Lizarra (Navarra) el 22 de junio y al Valle de Mena (Burgos) el 20 de julio. Momento en el que se conocerá el nombre de la ganadora.