Cerdà quiere dejar el COR

Roger Cerdà debería quitarse de la cabeza la idea de renunciar a la presidencia del COR V5. Nos consta que le está dando vueltas porque sólo le da disgustos. Pero no debe hacerlo. Porque el día en que no haya un 'socarrat' al frente del Consorcio se lo quedará en Gandia, como todo lo borgiano, y eso que perderá Xàtiva. Lo que debe hacer es esmerarse para que funcione correctamente, no cobre más por lo mismo y deje de ser un sacaperras que no ha resuelto las grandes necesidades que tienen las cinco comarcas que lo componen en materia de residuos y verá cómo no le perjudica electoralmente encabezarlo.

La pérdida del santoral. A la farmacia de Casesnoves le ha pasado lo que a todos los establecimientos cuando dejar de dar un detalle al que su clientela se había acostumbrado. Que lo quitan y todo son quejas. El luminoso de la botica, aparte de la hora y la temperatura, daba el santo del día. Y ahora que ya no lo pone, porque debe ser un faenón si no es un programa informático el que lo introduce, los clientes, vecinos o transeúntes echan de menos esta información. Y no falta quien, irónicamente, dice que esta pérdida pesará negativamente en el proceso de beatificación de sus abuelos.

Ni vertederos ni depuradoras. Vergüenza les tendría que dar a todos esos ecologistas de pacotilla que se manifiestan en contra de la creación de vertederos controlados y sin embargo consienten que Barxeta no depure sus aguas negras como es debido, Estubeny carezca todavía de depuradora y Bellús no tuviera hasta el pasado día 14. Día en que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales recibió la obra, ya que del comunicado oficial no se desprendía que entrara ya en funcionamiento. Y en especial le tendría que darles vergüenza a los distintos gobiernos que ha tenido Xàtiva en los últimos decenios porque si el río que pasa por delante del manantial de Bellús y riega buena parte del lado oeste del término baja hecho un asco, con el peligro que eso entraña para la salud pública, es porque no han reclamado como debían la instalación de depuradoras en todos los municipios de La Vall d'Albaida.

Ramón Ferrer barre para casa. Aviso para el concejal de Cultura Jordi Estellés y el director del Archivo Municipal Isaïes Blesa. La Acadèmia Valenciana de la Llengua va a hacer algo que no había hecho nunca hasta la fecha. Invertir 30.000 euros en la digitalización de los 15.000 protocolos notariales de Vila-real de los siglos XV al XVIII que se conservan en el Real Colegio del Patriarca, de Valencia, a fin de que el archivo de esta localidad de La Plana posea una copia. El por qué de este detalle no es difícil de averiguar. ¿De dónde es el presidente de la AVL Ramon Ferrer Navarro? De la quinta del 46 de Vila-real. ¿No habrá documentos históricos relativos a Xàtiva desperdigados por el mundo? Montones de ellos. Pues ya tardan en subirse a ese carro.

Digitalización de los registros eclesiásticos. En subirse a ese carro... Y empujar a la Iglesia para que haga lo propio con los suyos. La diócesis de Segorbe-Castellón concluirá a finales del presente año la primera fase de la digitalización de los archivos parroquiales de sus 14 arciprestazgos. La tarea de trasladar a un soporte virtual la documentación de más de 100 años, 110 en el caso de los libros de bautismos, comenzó, precisamente en una parroquia de Vila-real, la arciprestal de Jaime, cuyo registro de bautismos se remonta a 1677. Lo está haciendo una sola fotógrafa y documentalista que está harta -entiéndasenos- de trabajar para archidiócesis de Valencia y el obispado de Orihuela, ¿y no lo van a poder hacer las parroquias añejas de Xàtiva con cargo al arzobispado? Apriétenle las clavijas al cardenal y que no quede un solo pliego o legajo sin salvar de los insectos bibliófagos.

Un arreglo incumplido. Confirmado. Los aspersores anti incendios instalados en la Penya Roja y el castillo están como estaban cuando la concejala de Medio Ambiente Pilar Gimeno puso el grito en el cielo. Es decir: saqueados e inservibles. No se han arreglado, en contra de lo que anunció la edil nacionalista que iba a hacer. Lo cual es la monda porque se montaron en la Penya Roja sin el preceptivo consentimiento de los propietarios de la finca. Únicamente funcionaron el día en que las cámaras inmortalizaron a Alfonso Rus y Enrique Perigüell ante los surtidores. Y cuando uno de los dueños del paraje de la Penya Roja le preguntó a Pilar Gimeno si ya habían llevado a cabo las obras de reparación anunciadas, ésta le contestó que sí. Cosa que, como decimos, no es verdad.

El valor didáctico del patio. Apúntese un 10, señora concejala de Educación Amor Amorós. En ninguna otra parte se podría celebrar más oportunamente un II curso sobre 'Patios vivos, espacios educativos' que en Xàtiva. Traer a un ramillete de especialistas en transformar el patio escolar en un lugar de aprendizaje y mostrarles sobre el terreno el mamotreto que sus camaradas pretenden plantificar en mitad del espacio del colegio Attilio Bruschetti destinado al recreo es el mejor servicio que podía prestar usted a la ciudad y a su patrimonio histórico artístico en estos momentos. Hágalo y comprobará que las humildes observaciones que les hemos trasladado a este respecto no son nada en comparación con las admoniciones que recibirá de los ponentes de estas jornadas en cuanto se enteren de lo que traman.

Soluciones contra el despoblamiento. Italia es un laboratorio permanente de ideas para combatir el abandono del patrimonio histórico. Ideas que no han conseguido arraigar en España; tanto menos en Xàtiva, donde el consistorio deja que se desplomen casonas blasonadas. Tras cesión gratuita por parte del Estado italiano de toda suerte de castillos, torres, faros, palacios y casas a aquellas empresas o particulares que se comprometieran a su restauración y mantenimiento, un ayuntamiento siciliano ha hecho una oferta mejor. La corporación de Sambuca, declarado el pueblo más bello de Italia en una votación promovida por la RAI en 2016, vende decenas de casas a 1 euro. La única condición que impone al adquiriente es la entrega de un depósito de 5.000 euros que se le reintegrará en cuanto reforme la vivienda.

La absorción de Aki concluye el 2. El día 2 culminará la integración de las tiendas Aki en Leroy Merlin. Aki contaba con establecimientos en Xàtiva, Alzira y otras seis poblaciones de la Comunidad Valenciana y la absorbente con once. La convergencia de ambas empresas dará lugar a una cadena con más de más de 100 establecimientos y 12.000 empleados sólo en España.

Cambios arbitrarios de la fisonomía urbana. Numerosas personalidades de la cultura setabense no dan crédito a la decisión del concejal de Memoria Histórica Alfred Boluda de colocar una descomunal -fuera de lo común- escultura en la mínima y escalena plaza del arzobispo Mayoral ante la imposibilidad de erigirla frente a un lugar no más indicado: el convento de Sant Domènec. Si se trata de un monumento en recuerdo de los ocho setabenses encerrados en el campo de Mauthausen, ¿no habría sido más lógico colocarlo en el jardín de la Paz, o en cualquier otro sitio más espacioso, como el parterre de Anita la Comare o la plaza del Hort de Mora, donde la percha, las bufandas y la maleta de la obra de Alfred Moral no sean confundidas, por lo demás, con una falla o con los cachivaches abandonados que jalonan las calles y tardan días en ser retirados? No parece prudente que la ciudad esté a merced de decisiones unipersonales. Llevamos una temporada que cada concejal altera la fisonomía urbana a su antojo.