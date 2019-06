Cerdà dice que sería «ilógico» que él no fuera el alcalde como quisieron los ciudadanos BELÉN GONZÁLEZ XÀTIVA. Sábado, 8 junio 2019, 00:57

El alcalde en funciones de Xàtiva, Roger Cerdà, ha manifestado que los vecinos de Xàtiva no entenderían que el candidato más votado con diferencia no fuera investido el próximo día 15 de junio como alcalde. «Sería ilógico y supondría revertir la voluntad de los electores que un candidato que no fuera yo, fuera el alcalde», ha dicho.

«La voluntad expresada por los vecinos el pasado 26 de mayo es clara. Quieren un gobierno socialista», ha dicho y ha mostrado su compromiso de que será el alcalde de todos los vecinos y vecinas con independencia de a quién hayan votado.

Todo ello tras la polémica surgida después de que el candidato de Ciudadanos, Juan Giner, diera veracidad al rumor de que Xàtiva Unida estaría maquinando para que Cerdà no fuera alcalde y tampoco tener cerrado el acuerdo de concejalías que serían cedidas al líder del partido naranja. «No depende de que se cedan o no delegaciones que yo sea alcalde, ni sólo depende del voto de mi grupo, que no tenemos mayoría absoluta, sino de las decisiones que libremente adopten el resto de fuerzas políticas y el candidato de Ciudadanos ya ha manifestado que se votará a él mismo», lo que supondría que en una segunda vuelta sería investido, ha explicado y que, en todo caso «la estabilidad de gobierno las da las urnas».

No obstante, el alcalde en funciones, que ha comparecido ante los medios para hacer balance de su ronda de contactos con el resto de partidos que han obtenido representación municipal, asegura que la impresión tras estas reuniones es «positiva», porque todos han estado dispuestos a hablar, «sobre todo de política» y, en el caso de Ciudadanos, con la aceptación de delegaciones que también se le propusieron al resto y que, por contra, declinaron. «Cada cual es libre de coger el camino que quiera», ha dicho y ha subrayado que su oferta «seguirá en pie durante toda la legislatura».

De hecho, ha anunciado que la próxima semana les presentarán un documento con las medidas que el equipo de gobierno llevará adelante en la esta legislatura que se abre el próximo día 15, y se verá el nivel de aceptación que tienen.

Según ha manifestado Roger Cerdà, el deseo de los socialistas es sumar esfuerzos, por lo que esperan que les apoyen. Al respecto, ha indicado que, según se ha podido comprobar a lo largo de la campaña electoral, muchas de las propuestas programáticas de los distintos partidos eran coincidentes.

Por último, ha insistido en que no ha sido hasta después de las elecciones cuando han mantenido contactos con todos los partidos, negando cualquier reunión previa al 26M. «No entramos a valorar lo que se ha dicho», en referencia a un posible pacto previo con Cs, «porque lo hemos hecho con la máxima transparencia».