Los centros educativos de Algemesí abrirán el día de Sant Vicent por la Setmana de Bous Asistentes a un evento taurino en la plaza de toros de Algemesí. / lp Finalmente el curso escolar arrancará el próximo viernes 7 y no el jueves 6 como era deseo de la comunidad educativa local MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ. Martes, 4 septiembre 2018, 00:01

El Consell Escolar municipal de Algemesí decidió que las aulas abrirán sus puertas el próximo día de Sant Vicent de 2019 para compensar uno de los días que se pierden con motivo de la celebración de la Setmana de Bous de este mes de septiembre. De este modo, se ha aceptado iniciar el curso el próximo viernes 7 de septiembre en lugar del jueves 6 como había pedido la Conselleria, quien rechazó que se pudiera comenzar el día 6 como se había solicitado por parte de la comunidad educativa local. Esta propuesta de calendario, según señalaron desde el Consistorio, será remitido a la Conselleria de Educación pero se prevé que sí se acepté por parte del órgano autonómico.

De este modo, en un encuentro que tuvo lugar ayer en el salón de plenos, se tomó este acuerdo para comenzar el curso un día antes. Las clases, por lo tanto, finalizarán el 19 de junio en secundaria y el 21 de junio en primaria. A cambio de estas variaciones, se logra que no haya clase en la semana del 24 al 28 de septiembre, cuando la ciudad se vuelca en la celebración de su Setmana de Bous.

La concejala de Educación negó, conforme señalaron desde las filas del Partido Popular durante la pasada semana, que esta cuestión tuviera que ver con el elemento taurino de la fiesta, sino porque la propia Conselleria no quería avanzar el inicio del curso por el tema de las adjudicaciones, ya que resultaba posible que aún hubiera plazas por adjudicar.

Desde Compromís niegan que la norma se aplique sin valorar el tipo de fiesta

Desde Compromís también criticaron, mediante un comunicado, las manifestaciones del PP y pidieron encontrar un equilibrio entre la fiesta y el cumplimiento de la ley educativa.

Lamentaron que de la aplicación jurídica de una norma se haga «una interpretación política y sesgada con el único propósito de sacar un rédito de votos».

Compromís de Algemesí está, afirmaron, «cómo no, junto a Algemesí, y también junto a su conseller, que no hace otra cosa que aplicar, desde la honestidad y la transparencia una norma que no se ha inventado sino que precisamente es una norma del PP».

Recordaron que se está hablando «de una norma de educación que sirve para establecer los días lectivos y no lectivos en los pueblos y que se aplica con independencia del tipo de fiesta existentes en la localidad». De este modo, lamentaron la interpretación que se ha hecho desde el Partido Popular tras el rechazo inicial por parte de la propia Conselleria de Educación.

«Interpretar que Compromís aplica la norma en contra de los intereses locales de Algemesí por el simple hecho de que estamos hablando de una fiesta taurina es mentir a la ciudadanía y actuar con mala fe, con la única intención de ensuciar el nombre de Compromís, lo que no pensamos consentir», lamentaron desde esta formación.

Agregaron que tanto el Partido Popular como el equipo de gobierno como todo el Consell Escolar, «conocen perfectamente esa normativa que es de obligado cumplimiento. La Conselleria de Educación está para velar por los intereses educativos de nuestros niños y niñas y eso es lo que está haciendo ahora, lo que igual en otras épocas no ha hecho correctamente». De este modo, negaron que haya relación alguna entre el tipo de fiesta, en este caso taurina, y la elaboración del calendario lectivo.

Compromís por Algemesí agregó que quiere lo mejor para Algemesí y para su juventud, tanto en el aspecto lúdico como educativo, al igual que también lo quiere el Consell Escolar y la Conselleria. «Es por ello que confiamos plenamente en que el Consell Escolar Municipal, que tiene el mismo objetivo que la Conselleria, conocedor de la norma, sabrá encontrar ese adecuado equilibrio entre el derecho a la educación y al disfrute».

Según Compromís de Algemesí «no podemos sacrificar la educación en favor de la diversión ni al revés. Esto es lo que nos está diciendo la Conselleria, y no es el primer año, y ese es el equilibrio que se ha de encontrar y proponer por el Consell Escolar Municipal».

Finalmente, afirmaron que esperan «una aclaración y rectificación del PP de Algemesí explicando a toda la ciudadanía que nos encontramos ante la aplicación de una normativa educativa suya que para nada entra a valorar el tipo de fiesta de cada localidad. El PP local debe pedir disculpas a Compromiso y al Consejero Marzà por las mentiras vertidas sobre ellos».

Tras la celebración de la Setmana de Bous, ya en el mes de octubre, llegará el momento de iniciar un debate con más tranquilidad para que esta situación no se dé el próximo mes de septiembre de 2019.