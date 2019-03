Un centro como el de Morella Martes, 26 marzo 2019, 00:39

El PP ha vuelto a presionar a la concejala de Turismo Mariola Sanchis y al alcalde Cerdà para reclamen la creación un Centro de Turismo como los existentes en las tres capitales de provincia, más Torrevieja, Benidorm, Denia, Gandia y, más recientemente, Morella, localidad natal del presidente de la Generalidad. De sus dardos se deduce que son más partidarios de concentrar esfuerzos en la obtención de un equipamiento de estas características que de viajar a Fitur y a otros certámenes.

Una incompleta renovación política. La proximidad de las elecciones reverdece pasajes enteros de las Sagradas Escrituras: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos (judicialmente hablando) son limpiados, los sordos oyen, etc. El PSPV, por ejemplo, cambió por fin la foto de su perfil. Quitó la que mostraba a la ejecutiva local al completo, a pesar de las cuatro bajas que ha sufrido desde su elección, y la sustituyó por una enrojecida vista nocturna del castillo francamente desafortunada, por cuanto remite a 'Amanecer rojo'. Lo curioso del caso es que, en cambio, conserva en todo lo alto la grabación que muestra a Roger Cerdà mirando con arrobo al imputado Xavier Simón. El PSPV, por lo demás, ha intensificado la difusión de vídeos, extremo en el que coincide con el PP, organización que ha vuelto a estar presente en redes que prácticamente había dejado de lado, caso de Facebook. Posición que, por cierto, no ha refrescado Compromís desde el mes de agosto. Mientras que Ciudadanos no termina de aprovechar ese recurso propagandístico. Quien también se ha acicalado de otra manera en internet es Roger Cerdà. El domingo dio por amortizado a su ninot y puso en su lugar la última versión del logotipo 'I love NY': 'I love XTV', que no es una cadena de televisión, aunque lo parezca.

Los 14, y gracias. En una cosa se han diferenciado PSPV y PP. El PSPV no presumió del relegado lugar que ocupa su secretaria local Xelo Angulo en la candidatura de esta formación a las Cortes valencianas. Cosa que sí ha hecho el PP. Entre los componentes de 'la lista autonómica del PPCV -ha asegurado jactancioso- está nuestro compañero Marcos Sanchis'. Lo que no ha dicho este partido es ocupa el 14º lugar en la clasificación, igual que Angulo en la del PSPV.

María José Pla se hace audiovisual. En lo que no ha cejado el principal partido de la oposición ha sido en las críticas ciudadanas al tripartito en el poder. Todo lo contrario. Las ha redoblado. Algunas con pronunciamientos en vídeo de la candidata a la alcaldía María José Pla. Los tirones de orejas son de lo más variados. Por la zanja que se ha eternizado en la calle de Ximen de Tovia; por el lamentable estado en que se encuentra el jardín de la Comare Anna Calabuig, donde la falta de agua en las fuentes y la degradación de los setos hablan por sí mismas del abandono en que se encuentra; por la demora en la retirada de las bolsas de hierba de la siega de Bixquert y hasta por la presencia de heces caninas en las calles. '¿Para qué se hizo el registro del ADN de los perros?', se pregunta en su órgano de expresión un vecino que hacía extensiva la pregunta a las distintas fuerzas políticas presentes en el consistorio setabense.