El cauce del Magro mantendrá la anchura de la crecida de la dana a su paso por Alfarb La CHJ estabiliza los taludes y los muros de escollera después de que el agua superara los límites habituales

A. Talavera Alzira Martes, 4 de noviembre 2025, 16:43

La gran crecida que sufrió el río Magro el día de la dana de 2024 hizo que cambiara casi por completo su orografía. El cauce se amplió decenas de metros, incluso más de 200 en algunos puntos. La Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, ha ido analizando cada uno de los tramos para decidir las actuaciones de prevención que se deben realizar tras la gran riada. En muchos puntos se ha optado por ampliar el cauce como es el caso de Alfarb donde tras diferentes estudios se ha decidido que el Magro mantenga la anchura que ha dejado el cauce tras la crecida.

Como en otras zonas, el agua del río inundó campos y caminos que ahora pasan a dominio público hidráulico para dar mayor amplitud de paso al Magro.

La CHJ, además, está llevando a cabo la estabilización del talud de la margen izquierda, aguas abajo del puente, mediante una protección de escollera, así como el reperfilado de los taludes adyacentes. También se trabaja en la redistribución de sedimentos en el cauce, donde se ha conformado un canal estable de aguas bajas para facilitar el flujo.

Por otra parte, se sigue estudiando una solución para regularizar todo el lecho del cauce que ha sufrido graves modificaciones.

El Ayuntamiento de Alfarb también actúa en la protección de sus instalaciones y por ello está creando un pequeño muro de metro y media en la zona deportiva para protegerla de una futura riada. Además, todavía se trabaja en mantener el perímetro del parque ya que el agua movió la tierra cambiando su distribución y generando desperfectos en toda esta área baja del municipio.

El cauce del Magro también se ampliará en otros puntos aguas abajo como en Algemesí donde se incrementará en unos 15 metros para conseguir que las crecidas no tengan tanta afección en el casco urbano y por tanto se tendrán que ensanchar todos los pasos y puentes.