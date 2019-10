El carrillón se queda tuerto Martes, 8 octubre 2019, 23:52

Es fácil imaginarse a Harold Lloyd, como en 'El hombre mosca', agarrado a las agujas de un reloj como el de la colegiata. Sobre todo cuando te percatas de que una de las esferas del carillón se ha quedado a oscuras, las portezuelas que permiten acceder a ellas están mírame y no me toques y en su interior abunda el robín y el polvo.

Lluch debuta como narrador. La presentación del libro 'Venganza con mar de fondo', el debut de Rafael Lluch Lluch como escritor, es la noticia cultural de la semana que pudo ser y no fue porque ni sus propios excamaradas se enteraron de que se iba a producir tan fausto acontecimiento. Se diría que Lluch ha optado por contar historias en lugar de protagonizarlas, pero sin abandonar la clandestinidad.

El Raval lamenta la marcha de Huguet. Es comprensible la estupefacción con la que han acogido los parroquianos del Raval el traslado del hasta el pasado mes de septiembre vicario de la Merced-Santa Tecla y los Santos Juanes Juan Honorio Huguet Gil a Montcada. Ligado a la parroquia desde que era un chaval -ejerció de catequista y se ocupó de los junior Llum i Sal siendo seminarista y durante su diaconado-, su estancia como vicario ha durado un suspiro en tiempos eclesiásticos.

Reparó goteras y humedades. Aún así, Huguet Gil tuvo oportunidad de bendecir los nuevos bancos de los Santos Juanes, cuyo cambio había sido aprobado por el consejo parroquial en 2016 ante la carcoma que presentan los anteriores. Y de promover los trabajos de reparación llevados a cabo este verano, tanto en las dependencias parroquiales como en el templo, varias de cuyas tejas estaban rotas o se habían desplazado provocando la aparición de goteras. Las labores de mantenimiento se completaron con la limpieza de canalones y bajantes y la reposición del revestimiento de la fachada recayente a la casa abadía.

Un cura de importación. La baja del vicario Huguet Gil ha sido cubierta por arzobispado con un sacerdote de apoyo. Un cura enviado a España por el obispo de Toluca (México) Francisco J. Chavolla Ramos para estudiar en la Facultad de Teología de Valencia y ayudar a su regreso a la formación de los futuros sacerdotes en el seminario diocesano menor de dicha ciudad azteca. Se trata de Saúl Salomón Nonato Farfán, un religioso de 31 años de edad, originario de Metepec, una ciudad de más de 200.000 habitantes del estado de México, cuya misión anterior era ayudar a discernir la vocación de los jóvenes que ingresaban en el mencionado seminario.

Más bautizos que defunciones en Santos Juanes. El movimiento parroquial mantiene la misma tendencia de los últimos años con un saldo demográfico claramente negativo. A falta de datos del Carmen, el número de bautizos celebrados durante los meses de junio, julio y agosto en la Merced y Santa Tecla fue sensiblemente inferior que el de defunciones, 13-22; 3-10 en San Pedro y 11-18 en Santa María, siendo la parroquia de los Santos Juanes la única que arroja un resultado positivo: 4-3. Por lo que a enlaces matrimoniales se refiere hubo nueve en la Seo y uno en Santos Juanes.

El asilo cumple 140 años. El asilo de Xàtiva está celebrando este año el CXL aniversario de su creación en 1879 por siete Hermanitas de Ancianos Desamparados a cuyo frente figuraba la propia directora general y fundadora de esta congregación religiosa, Teresa Jornet, hoy en día santa y patrona de la ancianidad. Las monjas habían sido requeridas por un matrimonio setabense sabedor de la meritoria labor que estaba desarrollando esta comunidad y fueron instaladas en el extinguido convento de los capuchinos, de donde ya no se movieron. En la actualidad la residencia de San Antonio de Padua es un geriátrico con todas las de la ley, que cuenta con un centenar de camas y, aunque es propiedad de dicha orden, es atendido por voluntarios, pero también por el necesario personal especializado en geriatría. En lo que no ha cambiado, al decir del abad Canet, es en que necesita continuar nutriéndose de donativos ya que las pensiones de jubilación de muchos internos no cubren los costes de su estancia.

Toman posesión los nuevos canónigos. Joaquín Núñez Morant y Vicente Antonio Richart Hostench ya son oficialmente canónigos de la Seo. La toma de posesión de la canonjía la presidió un condiscípulo suyo, el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares Llovera, y supuso, por lo demás, la inauguración solemne del nuevo sitial. El abad Canet se sentó a la derecha del cardenal Cañizares, como no podía ser de otro modo, y buena parte de la corporación, con el alcalde Cerdà al frente, asistió a la ceremonia en la primera fila del templo. La precisión sobre al lado de qué cardenal se sentó el abad era necesaria en este caso porque, como es bien sabido, son miles los vecinos que al reverendo Ximo Núñez le llaman afectuosamente Cardenal.

Traslado de Hijas de la Caridad. La movilidad laboral aplicada en la ciudad de Xàtiva por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul también ha resultado un tanto desconcertante. En la parroquia de San Pedro y en el Colegio La Inmaculada todavía se preguntan qué sentido tiene destinar a la setabense Concepción Blesa a Reus a su edad y, en menor medida, a sor Mercedes Beneyto a la ciudad de Valencia.

Juegos nocturnos de montaña. Hay noches de fin de semana en que la Costa e incluso la Creueta están literalmente avivadas de jovenzuelos con el peligro que ello supone tanto para quienes se adentran en la oscuridad por esos andurriales como para la conservación del medio. A juzgar por el número de luces que se veía en su interior, poco antes de las 22 horas del sábado había más gente en la Cova dels Coloms que en algunos tramos del paseo.