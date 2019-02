El PP de Carlet pide que se recurra la ayuda para El Siglo Estado actual del teatro El Siglo. / lp Los populares también desconocían que el inmueble no era de titularidad municipal y aseguran que se debe llegar hasta el final A. TALAVERA Martes, 5 febrero 2019, 00:49

Carlet ha celebrado el 130 aniversario del teatro El Siglo con una visita guiada por el inmueble que se encuentra pendiente de una rehabilitación. Una rehabilitación paralizada porque el Ayuntamiento ha descubierto recientemente que este edificio no esto totalmente de propiedad municipal, ya que hay una pequeña parte que pertenece a un particular.

Una noticia que han descubierto al denegarse una subvención de la Generalitat para rehabilitar el teatro por no ser de propiedad municipal. El PP ha exigido al equipo de gobierno que interponga un recurso contencioso administrativo contra esta resolución de la denegación de la ayuda «ya que en las bases se permite que se destine hasta un 10% a la adquisición de terrenos a la que esté vinculada la actuación».

El Ayuntamiento de Carlet ha presentado recursos administrativos que han sido desestimados pero para el PP «hay que llegar donde sea necesario para rehabilitar el Teatro El Siglo», señala la portavoz, Laura Sáez.

De hecho, los populares recuerdan que en 2012 se invirtieron 286.000 euros en el teatro para cambiar la cubierta a través de una subvención de la Diputación de Valencia y de Bankia. «El Ayuntamiento no se puede conformar con ese argumento de desestimación. No queremos pensar que quieren utilizarlo políticamente para disfrazar y maquillar que no han invertido ni un solo euro en el Teatro El Siglo durante esta legislatura», apunta Sáez.

El PP ha explicado que desconocía que el teatro no fuera de titularidad municipal ya que a nivel técnico sí consta como tal y figura en un inventario de bienes.

La adquisición de esta inmueble se aprobó en 1992 con los votos favorables de Unitat del Poble y el PP y la negativa del PSPV. Los populares recuerdan que la negociación con los propietarios, eran 26 ya que se habían unido para construir el teatro, la llevó a cabo el alcalde de aquel momento, Salvador García.

«Si en aquel momento no se realizaron bien las negociaciones y se dejó alguna silla por comprar, es a él a quien se le debería pedir responsabilidad. Cuando el Partido Popular accedió al gobierno municipal únicamente se limitó a ejecutar y formalizar acuerdos de compra ya tomados con anterioridad», aclara la portavoz del partido.