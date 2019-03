Carlet inicia la expropiación forzosa para conseguir la propiedad total del teatro El Siglo Interior del histórico edificio. / lp El pleno también aprueba abrir un contencioso después de que les denegaran una subvención para mejorar el histórico edificio MANUEL GARCÍA CARLET. Sábado, 9 marzo 2019, 00:53

La ciudad de Carlet celebró ayer un pleno extraordinario para continuar adelante con la recuperación del teatro El Siglo y su rehabilitación y aprobó por unanimidad dos medidas para seguir dando pasos hacia su adquisición total y mejora.

Fuentes municipales recordaron que la solicitud de una subvención en 2018 hizo descubrir que el teatro no era propiedad del Ayuntamiento. Aunque el proceso de compra se hizo a partir del año 1992, el Ayuntamiento no tenía la propiedad de 12 de las 360 partes en que estaba dividido el teatro y por ello inició en el pleno celebrado ayer el procedimiento de expropiación forzosa.

Después de intentar identificar y localizar a las personas herederas de María Luis Bonafé, la propietaria de esta parte, y hacer una investigación para seguir el rastro de la propietaria o sus herederos, el Ayuntamiento inició el trámite de expropiación con la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Una vez expuesto al público, si nadie aparece como propietario, se remitirá el acuerdo y el proyecto de expropiación al Ministerio Fiscal para que se lleve a cabo la adquisición de esta parte del edificio por parte del Ayuntamiento.

Por otra parte, el Ayuntamiento también aprobó por unanimidad presentar un contencioso administrativo a la Dirección General de Administración Local por haber denegado una ayuda para la rehabilitación del teatro, debido a no tener el título de la propiedad completa del inmueble.

Se trataba de la subvención para proyectos locales de recuperación de bienes del patrimonio cultural cofinanciados por fondos FEDER del año 2018 y suponía la primera inyección económica que se solicitaba para rehabilitar el teatro.

El Ayuntamiento argumenta que cumple todos los requisitos para obtener la subvención, ya que se pide una ayuda para la rehabilitación integral de un espacio cultural de extraordinario valor patrimonial y que actualmente está sin uso. El hecho de que se denegará la ayuda por no tener el título de propiedad, para el Ayuntamiento no es argumento suficiente, ya que en las bases no se pide la titularidad exclusiva o en un porcentaje concreto.

Tal como explica la alcaldesa de la ciudad, Maria Josep Ortega, «teniendo en cuenta el objetivo de esta ayuda, que es la rehabilitación y recuperación de espacios destacados del patrimonio valenciano, resultado absurdo que se deniegue la subvención por el único motivo que nos falta el 3,33% de la propiedad del teatro. Asumimos que debemos iniciar el proceso para adquirir esa parte, pero consideramos que no podemos dejar perder ninguna subvención para el teatro El Siglo. Ha pasado demasiado tiempo abandonado e ignorado y nuestra intención es recuperarlo»

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Carlet acordó en junio de 1992 la adquisición del Teatro por 338.000 euros, pagando 2.724 euros (470.000 de las antiguas pesetas) por cada participación. Un proceso que se cerró en el año 1996 sin que constara en ningún momento que no se adquirieron las participaciones de María Luis Bonafé. Una situación que se ha conocido ahora, en el momento en que el gobierno actual ha presentado un proyecto de rehabilitación para obtener una subvención.

Por su parte, desde el PP afirmaron, en un comunicado remitido ayer, que el Ayuntamiento ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo «después de la petición realizada por nuestro grupo el pasado 4 de febrero». En opinión de los populares, «por una vez, la señora Ortega ha dejado de lado su propio ego, ha hecho caso al PP de Carlet y ha presentado recurso». Añadieron que no quieren pensar «que, por primera vez en la legislatura, la señora Ortega se enfrenta directamente a sus compañeros de la Generalitat Valenciana porque en esta ocasión no irá en las listas para ocupar una butaca en les Corts Valencianes».

Añadieron que es «muy casual que sea la primera vez que la señora Ortega defienda los intereses de la ciudad de Carlet y de sus vecinos por encima de los propios intereses de Compromís, pese a que la falta de apoyo a la ciudad de Carlet por parte del Gobierno del Botánico ha sido casi nulo (sic) durante toda la legislatura».