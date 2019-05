Carcaixent inicia el diálogo para formar un gobierno en medio de múltiples opciones Corporación de Carcaixent surgida de las elecciones de 2015. / monrós i pastor Compromís apuesta por el PSPV como socio, UxC descarta el pacto con Salom y el PP cree que debería ostentar la alcaldía en un tripartito MANUEL GARCÍA CARCAIXENT. Viernes, 31 mayo 2019, 00:42

Uno de los municipios más complicados de la comarca de la Ribera a la hora de configurar un gobierno estable será, sin duda, Carcaixent. Los resultados que ofrecieron las urnas restan posibilidades a que el actual alcalde de Compromís, Francesc Salom, pueda revalidar su cargo. Desde la formación nacionalista, sin embargo, y conforme han ido pasando las horas, afirman que no descartan la formación de un gobierno que pudiera dar de nuevo la vara de mando a Salom. De manera similar a lo ocurrido en la ciudad de Madrid con Manuela Carmena, la interpretación que se ha hecho desde el bando vencedor ha pasado del pesimismo de las primeras horas a una visión algo más positiva al ver que las posibilidades de acuerdo entre el resto de formaciones no son tan sencillas como en principio pudiera pensarse

Sin embargo, las opciones son múltiples y las conversaciones apenas acaban de comenzar. Los seis ediles de Compromís serán los más numerosos en el pleno, compuesto por 21 concejales, pero, tras ellos, y empatados a cuatro concejales cada uno, se sitúan por este orden por número de votos PP, PSPV y Units per Carcaixent. Completan el Consistorio los tres concejales de Ciudadanos.

El actual alcalde y candidato de la fuerza más votada, Francesc Salom (Compromís) fue muy claro al señalar que su socio prioritario para formar un gobierno sería el PSPV: «Con diez concejales (de 21) estaríamos en una situación similar a la de 2015, pero ya podríamos ir de otra manera a los plenos porque pueden entrar en juego las abstenciones», manifestó. Salom añadió que si las conversaciones con los socialistas no fructifican entonces sí sería muy difícil mantener la alcaldía del municipio porque con seis concejales resultaría inviable llevar adelante el gobierno de la ciudad.

Salom considera que un gobierno con el PSPV que sumara diez ediles sí sería viable

La segunda fuerza más votada ha sido el Partido Popular. Su candidato, Salvador Ferrer, manifestó que las conversaciones no han de ser largas «necesariamente» porque éstas puedan resolverse en un sentido u otro más o menos con celeridad. Así, aunque afirmó que todas las puertas «están abiertas», añadió que la formación de un gobierno con Compromís es una opción improbable, «aunque tampoco descartamos hablar con ellos por la gobernabilidad del municipio».

A continuación agregó que, «por lógica», su formación debería ser la que ostentara la vara de mando en un hipotético tripartito que dejara fuera de la alcaldía a Compromís, y vio muy poco probable una opción a cuatro bandas, «pero en este caso tampoco cerramos ninguna puerta».

Sara Diert, la candidata del PSPV, la tercera formación más votada en las elecciones del pasado domingo, pidió «tranquilidad» a la hora de mantener las conversaciones para formar gobierno que se van a desarrollar durante las próximas jornadas en el municipio: «Vamos a hablar con todos y no descartamos nada. Nosotros vamos a escuchar a todo el mundo y después tomaremos decisiones».

La candidata de Units per Carcaixent, Ana Calatayud, también incidió en los argumentos de Diert a la hora de solicitar tranquilidad y agregó que apenas acaban de mantener una primera ronda de contacto. Lo que sí descartó de manera rotunda es que pudieran pactar con Compromís. Recordó que, a nivel local, las siglas tienen menos importancia por lo que podría alcanzarse un acuerdo tanto con socialistas como con populares como socios. Negó que vayan a pedir la alcaldía como condición indispensable para pactar y no se inclinó hacia ninguna de las opciones de tripartito e incluso cuatripartito que pudiera incluir a su formación, aunque la opción de un gobierno a cuatro bandas parece mucho menos probable.

Juan Albert, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, afirmó que las conversaciones se van a desarrollar «hasta el último día» y apostó por trabajar para conseguir «aquello que más le interese al pueblo». Recordó que las coincidencias de color político a nivel local, autonómico y estatal no han beneficiado lo suficiente a la ciudad, por lo que apostó por mantener conversaciones en las que prime el interés municipal. Albert quiso recordar, «porque hay gente que no lo sabe, que para formar un gobierno sin haber ganado las elecciones hay que reunir un mínimo de once concejales. Si no, gobernará la lista más votada».