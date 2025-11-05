Canals pide más guardias civiles para vigilar el diseminado durante las fiestas patronales El Ayuntamiento pretende instalar más cámaras tras el resultado de las ya instaladas en las entradas del pueblo al poder identificar a un ladrón

Canals prepara ya el dispositivo especial de cara a las fiestas patronales de 2026, la primera de ella con motivo de Sant Antoni Abad, a mediados del mes de enero. Es por ello, que uno de los temas principales de la Junta Local de Seguridad, celebrada en el Consistorio con la presencia del subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, ha sido la solicitud por parte del municipio de refuerzos para la vigilancia del diseminado durante los días de las celebraciones.

Según explica el alcalde, Nacho Mira, esta solicitud se hace todos los años dado que los agentes del cuartel de Canals trabajan junto con los de la Policía Local en mantener la seguridad en el casco urbano y el diseminado, cuya vigilancia es competencia de la Benemérita, se queda, por tanto desatendida si no se mandan agentes.

«El subdelegado se ha comprometido a trasladarlo al teniente coronel de la zona», ha indicado el alcalde canalí, quien apunta que también han pedido refuerzos para estos meses en los que las horas de luz son menos y suelen incrementarse los hurtos.

Precisamente, en la reunión se ha analizado el funcionamiento de unas de las medidas implementadas, como fue la instalación de cámaras de seguridad en las entradas del municipio. Gracias a estas cámaras, la policía ha podido identificar a un ladrón. Es por ello que el Consistorio se plantea incorporar nuevas cámaras el próximo año a fin de reforzar el sistema para la detección de vehículos sospechosos.

También se abordó otro de los temas que preocupa a la población no sólo de Canals, sino de otros municipios vecinos, como es el de la okupación. Según explica el alcalde, los datos facilitados por la subdelegación del Gobierno no revelan un aumento significativo, pero dado que en esta época suele incrementarse este problema, también se ha insistido en el refuerzo de recursos.

Finalmente, a unas semanas de la celebración del Día Contra la Violencia de Género, los cuerpos y fuerzas de seguridad han expuesto que en el municipio no se han registrado ningún caso grave, aunque se han incrementado los casos leves, sobre todo debido al trasvase de población proveniente de otros municipios, y de cuyo seguimiento colabora la Policía Local.

Las fuerzas de seguridad también advierten, principalmente de técnicas como la del «robo del abrazo» que suelen utilizar los delincuentes para robar principalmente a personas mayores; así como de la ciberdelincuencia.