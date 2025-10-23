Canals se adentra en las leyendas valencianas con una ruta nocturna de Todos los Santos Desde el antiguo cementerio hasta la plaza de la Santísima Trinidad, los participantes descubrirán los misterios y ritos vinculados a esta festividad

La noche de Todos los Santos se vivirá este año en Canals de una forma mágica y diferente. Denominada «La Noche de las Almas Santas de Canals», la concejalía de Turismo del Ayuntamiento ha organizado una nueva actividad que invita a descubrir los misterios, ritos y leyendas del folclore valenciano vinculados a esta fecha tan especial.

Por primera vez, dos misteriosas guías, ataviadas para la ocasión, conducirán a los participantes por algunos de los rincones más enigmáticos de la localidad. La ruta comenzará en el antiguo cementerio, ubicado en la actual Escuela de Adultos, y concluirá en la plaza de la Santísima Trinidad con una actuación musical.

A lo largo del recorrido, los asistentes conocerán el folclore valenciano relacionado con la muerte: ritos antiguos, expresiones populares, leyendas y tradiciones que acompañaban las despedidas de los difuntos desde la Edad Media hasta el siglo pasado.

«La Noche de las Almas Santas de Canals», promete también sorpresas y un pequeño obsequio para todos los participantes. El evento tendrá lugar el viernes 31 de octubre, a las 22:30 horas, y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/ALMDMN2FjQVGmjK79.