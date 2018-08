La campaña 'No es no' vuelve este año con #XTVnoèsNO Miércoles, 15 agosto 2018, 00:29

La concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Xàtiva continúa este año con la campaña 'No es no' en la Fira de Agosto. En esta edición con el lema #XTVnoèsNo. 'Xàtiva libre de agresiones sexistas', con a que se busca potenciar las relaciones libres, respetuosas, igualitarias y no sexistas. «Se trata de erradicar la discriminación por cuestión n de género, presenten en todos los ámbitos. A nivel festivo es un gran problema que impide que las mujeres disfruten libremente de la fiesta y que incluye desde comentarios ofensivos hasta formas no consentidas de contacto físico», explican desde la concejalía, insistiendo en que el objetivo es conseguir una ciudad igualitaria. Como novedad, en el espacio 'Dona't a Conèixer', frente a la Fuente del León, habrá talleres de igualdad dirigidos a adolescentes y niños y los días 17 y 18 en el fotocall del 'No es no' habrá un photomaton donde el que lo deseé podrá llevarse su foto del #XTVnoésNo.