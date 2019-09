Benigànim y Atzeneta buscarán su primera victoria en el derbi comarcal Primer partido disputado en Benigànim. / sia benigànim El Olímpic visita al Recambios Colón con la necesidad de ganar y la UD Alzira recibe al Paterna con la intención de seguir puntuando A. TALAVERA ALZIRA. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:45

Este fin de semana se disputará el primer derbi de la Vall d'Albaida entre el SIA Benigànim y el Atzeneta UE en Tercera División. Será mañana domingo a las siete de la tarde en el estadio municipal de Benigànim y ambos equipos lucharán por conseguir la primera victoria de la temporada.

Los locales llegan al encuentro sin haber puntuado, por lo que saldrán a por todas ante su afición para sumar los primeros puntos y comenzar a remontar.

El Atzeneta solo ha conseguido un empate y es un equipo que lucha por todo por lo que necesita ganar para no empezar a generar dudas sobre el nuevo proyecto. Por ello, en Benigànim se podrá disfrutar de un partido muy intenso y con el aliciente de la 'lucha' entre vecinos.

También buscará su primera victoria el CD Olímpic que visita el domingo a las once y media de la mañana al CD Recambios Colón. Ambos conjuntos tienen cero puntos por lo que llegan muy necesitados al encuentro. El Olímpic no ha empezado la temporada como esperaba tras los resultados en la pretemporada y es que parece que los problemas sociales están pasando factura a la plantilla. Sin embargo, es necesario que en lo deportivo se empiece a cambiar la dinámica para que la situación no empeore. En su visita a Catarroja, los de Abel Buades saldrán a por la victoria y buscarán dejar atrás el mal sabor de estas últimas semanas.

A las siete de la tarde la UD Alzira recibirá al Paterna CF en su estadio. El equipo de la Ribera quiere continuar con los buenos resultados y sumar una nueva victoria ante su afición. Enfrente tendrá al Paterna que llega con un balance de una victoria y una derrota y que siempre es un equipo muy difícil de superar.

Regional Preferente

En el grupo tercero de Regional Preferente se disputa la segunda jornada que abrirá esta tarde a las cinco y media el Racing Rafelcofer frente al CD Llosa. A la misma hora, la UD Canals recibirá al Muro CF. Y a las siete y cuarto de la tarde tendrá lugar el derbi de la Ribera Alta entre la UE l'Alcúdia y la UD Carcaixent. Ambos conjuntos ganaron en la primera jornada por lo que el resultado de este partido decantará la clasificación para uno de los dos.

Mañana la SD Sueca visita al Pedreguer a las seis menos cuarto de la tarde, y media hora más tarde, otro derbi interesante de la Ribera Alta entre la UD Castellonense y la UD Alginet.

A las seis y media de la tarde, el Portuarios recibe a l'Olleria que quiere sumar sus primeros puntos y cierra la segunda jornada, a las siete de la tarde, el partido entre el Pego CF y el CD Enguera.