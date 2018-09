EU de Benifaió pide más árboles y más mobiliario urbano en el entorno del Tramusser Espacio reservado a bancos, una de las carencias denunciadas desde Esquerra Unida. / lp M. G. BENIFAIÓ. Martes, 25 septiembre 2018, 00:37

Esquerra Unida de Benifaió ha elaborado un informe sobre el estado del paseo del barranco del Tramusser. Aunque desde la formación reconocieron que se han hecho cosas, como la instalación del riego por goteo, afirmaron que quedan muchas otras por hacer, como la plantación de más árboles y la colocación de más mobiliario urbano.

En el informe señalan que las cifras indican que únicamente se han recuperado 22 árboles desde el año 2012 y desde abril de este mismo año hasta septiembre «no ha habido cambios sustanciales» y consideran que faltan «más de 70 árboles». Desde EU consideran que el esfuerzo que supone ornamentar los espacios comunes debe realizarse con un estudio técnico previo de qué especies son más adecuadas «con el fin de evitar derroches innecesarios». Recuerdan que se firmó un convenio con la CHJ «mediante el cual se comprometía al mantenimiento del paseo. Pues bien, no sólo no se cumplió en la anterior legislatura, sino que en la actual, salvo insuficientes intervenciones puntuales, que no han tenido seguimiento ni mantenimiento, seis años después seguimos con la situación».

Finalizaron tras señalar que no se trata de inversiones millonarias: «Estamos hablando de cuidar nuestro patrimonio y de tener un mínimo de sensibilidad medioambiental».

Por su parte, desde el gobierno municipal rechazaron las acusaciones y pusieron en duda «la credibilidad» del informe al no saber si está redactado por un experto en la materia. Asimismo, recordaron que en agosto pidieron autorización a la CHJ para plantar las especies más adecuadas recomendadas por los técnicos municipales. Agregaron que también han instalado una zona para hacer gimnasia, otra para perros y se ha cambiado la luz de la rotonda principal poniendo leds de más potencia para mejorar la iluminación y la seguridad de los usuarios. Sobre las papeleras y mobiliario urbano afirmaron que podrá haber «alguna papelera en el suelo o girada al igual que nos llegaron a quemar una mesa, pero siempre se han atendido estas incidencias», por lo que rechazaron las acusaciones de dejadez.