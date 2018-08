Barxeta se opone a la implantación de un vertedero en su término Vista de Barxeta. / lp La empresa Servicios Medioambientales de Valencia S.L. tramita la solicitud en Conselleria a pesar de las reiteradas negativas del consistorio BELÉN GONZÁLEZ BARXETA. Martes, 21 agosto 2018, 23:58

Por tres veces ha dicho 'no' el equipo de gobierno de Barxeta al proyecto que a principios de este año le presentaba la empresa 'Servicios Medioambientales de Valencia S.L.' para construir en el término municipal una planta de eliminación revalorización de residuos y, a pesar de la reiterada negativa, la empresa, finalmente, ha decidido seguir adelante y ha presentado ante la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio, la solicitud para declarar el proyecto de interés comunitario.

Es por ello, que el alcalde, Vicent Mahiques, ha querido dejar claro que desde el consistorio van a adoptar todas las medida legales posibles para que el proyecto no siga adelante. De momento, según ha informado a LAS PROVINCIAS, están trabajando en el informe de impacto ambiental que les han requerido desde Conselleria.

Mahiques ha insistido que la voluntad no sólo del equipo de Gobierno, sino de toda la corporación municipal, con los que la empresa tuvo una reunión para explicarles el proyecto, es que esta actividad no se implemente en el municipio, puesto que al final la decisión no depende del Ayuntamiento, sino de la administración autonónimica.

La empresa ya se puso a finales del pasado año en contacto con los propietarios del terreno, un lugar, la partida del Tossal Negre, que el alcalde reconoce que está más cerca de los municipios de Llocnou y Genovés que de Barxeta.

No obstante, para el primer edil, esta actividad podría perjudicar a la actividad agrícola ecológica que se practica en el municipio, así como a su riqueza medio ambiente, especialmente a su paraje natural 'Riu Barxeta', al propio río y a toda la fauna y flora.

El proyecto presentado les genera dudas porque, asegura «es un tema de salud pública y de querer a nuestra tierra, porque no sabemos que traerían a esta planta», asegura Mahiques, y pone hincapié en interrogantes como los posibles vertidos que pudieran ir al río o a sus afluentes, las emisiones de polvo o iónicas o los posibles escapes.

Recuerda el primer edil que ya hubo un intento de implantar un vertedero a finales de la década de los 90 y que dividió al propio pueblo entre los que estaban a favor y en contra y esa experiencia es la que ha servido para que ahora toda la corporación se una en el no.

«El Ayuntamiento de Barxeta no tiene potestad para decidir sobre la tramitación de la solicitud o no pero es nuestra intención luchar para que el proyecto no vea la luz», asegura.