El Baloncesto Genovés cumple 25 años con el mismo equipo original Competirá en la división autonómica sénior, junto con otro B y otros 13 más en las distintas categorías, apostando por la inclusión REDACCIÓN GENOVÉS. Martes, 14 agosto 2018, 00:31

Veinticinco años después, el Club Baloncesto Genovés competirá este año en la división autonómica con el mismo equipo sénior originario. Además, a éste se sumará un equipo B sénior y hasta 13 equipos más, de los que cinco son masculinos, seis mixtos y dos femeninos.

En total serán más de 150 jugadores los que participarán la próxima temporada, que permiten al club tener representación en todas las categorías del baloncesto valenciano.

El club no duda en celebrar estas cifras. «Para una población tan pequeña como Genovés, tener equipos en todas las categorías ha lo consideramos todo un éxito», explica David Soler, su presidente, quien apunta que el objetivo último de los equipos de baloncesto del Genovés no es ganar. «No queremos ir a por muros que no podemos escalar,», asegura y que el objetivo final va en consonancia con las características del baloncesto «un deporte justo, que fomenta la igualdad y la participación y con unas políticas que fuera de la competición van en consonancia con esta idea».

Desde el club insisten en que precisamente el 'leit motiv' de la escuela es esa inclusividad, por delante de la competición en sí. «Que todas las personas tengan cabida , independientemente de sus capacidades».

Soler, además de ser coordinador de la escuela es trabajador en un centro que atiende a personas con diversidad funcional intelectual y, si ha de elegir un motivo de orgullo respecto a la escuela, se queda con esa vertiente social.

Pone el ejemplo de Martín, un jugador con parálisis cerebral al que por edad le tocaría jugar en la división sénior, pero que por sus características forma parte del equipo cadete y juega en competiciones oficiales con ellos, con la licencia correspondiente expedida por la Federación de Baloncesto de la Comunidad.

María Pina, jugadora profesional del Valencia B.C., ha organizado este año la quinta edición de su campus para niños en las instalaciones del club de Genovés, con quien comparte esos valores inclusivos. De ahí los muchos actos que jugadora y club realizan conjuntamente de forma solidaria.