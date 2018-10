Aznavour fue homenajeado en los años 60 Las falleras mayores de Xàtiva. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:47

La muerte de Charles Aznavour nos ha hecho recordar que uno de sus mayores éxitos, 'La mamma', fue pieza obligada en un festival de cantantes que se celebró en mitad del real de la feria en los primera mitad de los 60, teniendo en cuenta que la versión original se publicó en el año 1963 y en España la popularizó el propio autor de 'Venecia sin ti' en castellano. Una experiencia musical que, si mal no nos equivocamos, no se volvió a celebrar con este formato porque no hubo mucha gente que aguantara hasta el final las doce o catorce veces seguidas que se debió interpretar: «Ya están aquí,/ llegaron ya/ a la llamada del amor./ Se está muriendo la mamá». Una canción tan emotiva, por otra parte, como escasamente ferial y veraniega.

Altas y bajas. La actividad comercial no decae. De manera que si por un lado tenemos que consignar el cierre de Doctor Smartphone, la tienda de telefonía de Gregorio Molina, 20, el bajo donde anteriormente hubo una tienda de cigarrillos electrónicos, un quiosco y la heladería Gelat i Dolç; por otro nos complace informarles de que el local donde estuvo la tienda de Emilio Catalá antes de que se trasladase, y anteriormente Electrofil, está siendo sometido a una profunda y rápida reforma.

Falta de formalidad funeraria. El cementerio de Alcoy ha sido considerado por los lectores de una revista especializada como el mejor documentado históricamente de España. Distinción a la que difícilmente podrá aspirar el de Xàtiva si algún día cae en manos de un edil que aprecie el patrimonio funerario. Los derribos que se llevaron a cabo durante las dos últimas décadas, sumados al escaso interés que tradicionalmente ha mostrado el consistorio por conservar siquiera aquellos panteones, tumbas y nichos que poseen un evidente valor histórico artístico o sentimental se lo impedirán. Se podría decir, como con Mecano, que no es serio nuestro cementerio.

Malditas hemerotecas. Tiempo le ha faltado al Partido Popular para hacerse eco de la noticia según la cual Roger Cerdà figura entre los 15 alcaldes de la Comunidad Valenciana que más cobra. Así como para completar la andanada con unas declaraciones suyas, fechadas el 26 de mayo del año 2010, en las que aseguraba que era el momento de que los políticos «debemos ser los primeros en dar ejemplo de compromiso y solidaridad (...) y reducir los gastos superfluos y aplicar el criterio de austeridad en nuestra tarea diaria y los salarios». Fin abrupto de la cita. Lo que no dice el Partido Popular en su pulla es que esto es lo que habría cobrado Alfonso Rus si hubiera optado por percibir los estipendios de la Diputación de Valencia y que, en realidad, Cerdà no es el séptimo mejor pagado, como se afirma su órgano de expresión, sino el duodécimo.

En los confines de la fiesta fallera. Las representantes de las fiestas josefinas setabenses asistieron el pasado este fin de semana al homenaje a las falleras mayores de la Comunidad Valenciana que se celebró en Benicarló con ocasión del 45º aniversario de la implantación de las fallas en este municipio del Baix Maestrat. A la celebración se sumaron delegaciones de 28 de las 55 juntas locales que existen en la Comunidad Valenciana. Benicarló constituye el extremo norte de las fallas.