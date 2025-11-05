Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Recreación de cómo quedará el Centro Raimon tras la rehabilitación de Santa Clara. LP

El Ayuntamiento de Xàtiva ya tiene empresa para ejecutar las obras de rehabilitación de Santa Clara como futuro Centro Raimon

El Consistorio continúa con su proyecto tras garantizar la financiación comprometida por la Generalitat y pese a la desvinculación de ésta con el uso al que se destinará el edificio

B. G

Xàtiva

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

Pese a la desvinculación de la Generalitat en el futuro Centro Raimon de Actividades Culturales y con el compromiso de que se mantiene la financiación, el Ayuntamiento de Xàtiva continua adelante con el proceso para realizar las obras de rehabilitación del antiguo convento de Santa Clara donde se ubicará el centro.

Así, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha propuesto la adjudicación del contrato para el inicio de las obras a la empresa malagueña Actua Infraestructuras S.L., quien se encargará de ejecutar los trabajos con un presupuesto de 9,48 millones de euros, «la mejor propuesta presentada».

Según explican desde el Consistorio, esta empresa está especializada en rehabilitar, reformar y restaurar edificios de valor patrimonial y tiene antecedentes en intervenciones en conjuntos catalogados o inmuebles que cuentan con una protección especial respetando los criterios de conservación y autenticidad arquitectónica en Andalucía.

Entre sus proyectos más destacados figura la mejora del Museo de Medina Azahara de Córdoba, que forma parte del conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad; el Palacio del Pumarejo de Sevilla; la villa romana de Antequera o la antigua fábrica de tabacos de Málaga.

La actuación en el Real Monasterio de Santa Clara tiene como objetivo poner en valor uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Xàtiva y hacerlo accesible como centro de creación, investigación y difusión cultural vinculado a la figura de Raimon y al patrimonio

musical y literario valenciano.

En este momento se abre un plazo para presentar recursos de carácter administrativo, y si no se produce ninguna alteración del calendario previsto, antes de finalizar el año se realizará la adjudicación definitiva por parte de la Junta de Gobierno Local. El contrato contempla un plazo de ejecución de 24 meses desde el inicio de las obras.

Desde el Ayuntamiento se subraya la importancia de esta actuación para la dinamización cultural, educativa y turística de la ciudad, con la voluntad de convertirlo en un espacio de referencia en el ámbito de la cultura contemporánea, arraigado al territorio pero con vocación internacional.

Te puede interesar

