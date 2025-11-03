Ayuntamiento y Colegiata de Xàtiva firman el convenio para que los terrenos del Bellveret se registren como propiedad municipal Se trata de más de 8.000 metros cuadrados de dominio público que fueron inmatriculados por la Iglesia en 2002

El alcalde de Xàtiva y el abad de la Colegiata, durante la firma del conveno transaccional.

B. G. Xàtiva Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Xàtiva y la Colegiata de Santa María han firmado este lunes el convenio transaccional entre el consistorio y la Colegiata de Santa María para resolver la titularidad de los terrenos situados en torno a la Ermita de San José, conocidos como el Bellveret.

Cabe recordar que, como ya adelantó LAS PROVINCIAS, hasta ahora y desde 2002, los terrenos constan en el Registro de la Propiedad como de propiedad de la Iglesia, tras el proceso de inmatriculación llevado a cabo, según explicó el propio abad, Camilo Bardisa, «sin mala fe», porque así constaba en el catastro.

Mediante este acuerdo, suscrito por el alcalde Roger Cerdà y el abad Camilo Bardisa, se pone fin a la controversia existente y se reconoce que la mayor parte de la superficie, más de 8.000 metros cuadrados, corresponde al dominio público municipal, ya que se trata de viales y espacios con elementos y equipamientos municipales.

La Colegiata mantendrá la propiedad de la ermita y del edificio anexo, con una superficie de unos 970 metros cuadrados, mientras que el resto del terreno se incorporará plenamente al patrimonio público como vía y espacio de acceso público.

El alcalde Roger Cerdà ha destacado que «este acuerdo garantiza que el Bellveret, un entorno emblemático junto a la ermita de Sant Josep, sea reconocido como lo que siempre ha sido, un espacio de todos los vecinos y vecinas de Xàtiva».