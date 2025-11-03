Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para elegir al sustituto de Mazón
El alcalde de Xàtiva y el abad de la Colegiata, durante la firma del conveno transaccional. LP

Ayuntamiento y Colegiata de Xàtiva firman el convenio para que los terrenos del Bellveret se registren como propiedad municipal

Se trata de más de 8.000 metros cuadrados de dominio público que fueron inmatriculados por la Iglesia en 2002

B. G.

Xàtiva

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:36

Comenta

El Ayuntamiento de Xàtiva y la Colegiata de Santa María han firmado este lunes el convenio transaccional entre el consistorio y la Colegiata de Santa María para resolver la titularidad de los terrenos situados en torno a la Ermita de San José, conocidos como el Bellveret.

Cabe recordar que, como ya adelantó LAS PROVINCIAS, hasta ahora y desde 2002, los terrenos constan en el Registro de la Propiedad como de propiedad de la Iglesia, tras el proceso de inmatriculación llevado a cabo, según explicó el propio abad, Camilo Bardisa, «sin mala fe», porque así constaba en el catastro.

Mediante este acuerdo, suscrito por el alcalde Roger Cerdà y el abad Camilo Bardisa, se pone fin a la controversia existente y se reconoce que la mayor parte de la superficie, más de 8.000 metros cuadrados, corresponde al dominio público municipal, ya que se trata de viales y espacios con elementos y equipamientos municipales.

La Colegiata mantendrá la propiedad de la ermita y del edificio anexo, con una superficie de unos 970 metros cuadrados, mientras que el resto del terreno se incorporará plenamente al patrimonio público como vía y espacio de acceso público.

El alcalde Roger Cerdà ha destacado que «este acuerdo garantiza que el Bellveret, un entorno emblemático junto a la ermita de Sant Josep, sea reconocido como lo que siempre ha sido, un espacio de todos los vecinos y vecinas de Xàtiva».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  5. 5 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  6. 6 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  7. 7

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  9. 9

    Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»
  10. 10

    Los jugadores rechazan a Corberán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ayuntamiento y Colegiata de Xàtiva firman el convenio para que los terrenos del Bellveret se registren como propiedad municipal

Ayuntamiento y Colegiata de Xàtiva firman el convenio para que los terrenos del Bellveret se registren como propiedad municipal