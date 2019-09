Avería en los contenedores subterráneos Una avería inutiliza varios contenedores subterráneos en Xàtiva. Martes, 17 septiembre 2019, 00:09

Los contenedores subterráneos no sólo constituyen una garantía de amontonamiento de residuos en superficie porque sus aperturas no permiten introducir desperdicios de un cierto volumen o cartones de gran tamaño en su interior sino que, como son mecánicos, y la mecánica y la resistencia de los materiales es la que es, con frecuencia se rompen. Un mes después de que el Síndic de Greuges instara al Ayuntamiento de Xàtiva a solucionar los problemas de salubridad que ocasionan este tipo de contenedores en la plaza del arzobispo Mayoral se han averiado varios de los nuevos y de los viejos instalados en la alameda. Con el peligro que ello entraña para la chiquillería.

Curso de defensa personal. Hay quien asegura que habría que remontarse a los tiempos en que el PP le cedió a la Universidad Católica de Valencia (UCV) el antiguo instituto Lluís Simarro para encontrar otro ejemplo de colaboración entre el ayuntamiento y esta institución como el que ha puesto en marcha Pedro Aldavero. No es esa la impresión más extendida y, en cualquier caso, la diferencia entre un acuerdo y otro no puede ser más enorme. No es lo mismo ceder todo un instituto a condición de que se inviertan 2,5 millones en su rehabilitación y se impartan en él tres grados universitarios que incluir un cursillo de defensa personal a celebrar en la UC San Vicente Mártir entre los que componen la oferta deportiva municipal para adultos del ejercicio 2019-20.

Los servicios del viejo Simarro. Más llamativo fue que unos cuantos años antes el Ayuntamiento alegara que el Simarro amenazaba ruina, sin otro objeto aparente, como se demostró después, que el de construir uno nuevo en el ensanche promovido por Llanera para dinamizar urbanísticamente la zona y ni de eso ni de la construcción del CCX en ese mismo lugar, se quejó nadie.

Campos deja la farmacia. Otra cosa, no, pero a la empresaria Vicenta Campos no le tiembla el pulso. En 2013 alquiló el negocio familiar por excelencia, Dulces Campos (1915), a los dueños de la pizzería Il Padrino Due. Al negarse estos a prolongar el contrato le arrendó el obrador a la ancestral pastelería Mora, de Ontinyent (1793). Como quiera que Francisco Mora, SA no tardó mucho en desistir de explotar el despacho en las condiciones contractuales establecidas, se tuvo que volver a hacer cargo del negocio. Luego lo trasladó con notable éxito a Vicent Andrés Estellés, 2. En paralelo abrió una parafarmacia justo al lado de la botica de su colega Carmen Navarro García en la avenida de Jaime I que duró poco más que un suspiro. Y lo último que hemos podido saber es que le ha transferido su farmacia, la del Españoleto a su hijo, Carlos Jovellar.

Cochinos con perro. Un nuevo ejemplo de cómo los partidos evitan decirle a la gente lo que se merece en cada momento nos lo ha brindado esta semana el PP. Culpar al gobierno municipal de los 'dazibaos' que los afectados se están viendo obligados a colocar desde hace años en las fachadas de sus casas, como han hecho los conservadores setabenses, no es que esté mal. Es que resulta ridículo. Mensajes como el esgrimido por esta formación para cargar contra Cerdà y su equipo -'Xàtiva 'neta' de gorrinos que consienten que su perro orine en esquinas, puertas, mobiliario urbano, etc. (...) No seas cochino y no hagas lo que no te gustaría que te hicieran'- no ofrecen la menor duda acerca de a quién van dirigidos.

Falleras al retortero. Ocupar la más alta representación de las fallas no es una bicoca. Dos días después de ser presentadas oficialmente como falleras mayores de Xàtiva, en un acto celebrado el viernes en Sant Domènec, Patricia Viñes y Marives Puchades tuvieron que trasladarse a la capital del Camp de Morvedre para asistir la presentación de Sandra Ordiñaga Montalt y Aitana González Ruiz como falleras mayores de Sagunto.

Minguet reaparece tres meses después. Las dos noticias políticas de la semana son, por un lado, la confirmación de que, como el trabajo como director general no le aprieta y ya da por perdida cualquier posibilidad de reconciliación con el PSPV de Angulo y Cerdà, Miguel A. Lorente va a ejercer de jefe de la oposición local a tutiplén. Y la otra es que, gracias a Félix Lluch, hemos podido confirmar que Ferran Minguet sigue. A pesar de que no había vuelto a dar señales de vida desde el revolcón que se llevó en las elecciones del 26 de mayo, va a continuar cumpliendo el encargo que recibió de sus camaradas Eliseo Oviedo, Reis Gallego, etc. y siendo la cara visible del nacionalismo en Xàtiva.