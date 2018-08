«Les aseguro que lo haré lo mejor posible para gustar a la gente de Xàtiva» Paula Valor tiene 19 años y estudia Derecho. LP PAULA VALOR Reina de la Fira 2018 E.N. Lunes, 13 agosto 2018, 00:14

Tiene 19 años, cree que Xàtiva es una de las mejores ciudades que hay y asegura con una confianza que sorprende que quiere ser inspectora de la Policía Nacional en su tierra. Para eso aún le queda, primero tiene que lograr otro reto, el que pasa por representar a todos los setabenses como reina de la Fira.

- ¿Por qué querías ser reina de la Fira?

- Desde que soy muy pequeña he ido con mi familia a ver todas las inauguraciones y siempre que veía a la reina desfilar, me encantaba. Nunca me he perdido ese fantástico acto, por decirlo de alguna manera es algo que llevo en la sangre. Ahora con 19 años, he tenido la oportunidad de poderme presentar, de llegar a ser reina de la feria, y ahora no me creeo que mi sueño se haya hecho realidad.

- ¿Qué significa para ti ostentar este cargo?

- Para mí es un cargo que conlleva muchísima responsabilidad, mucho peso encima, ya que eres la cara visible de la feria de tu ciudad y tienes que hacerlo. Yo les aseguró que lo haré lo mejor posible para gustar a la gente de Xàtiva y a la gente de los alrededores, porque Xàtiva no se merece menos. Para mí es una de las mejores ciudades.

- Para elegirte, el jurado valoró tus aptitudes, ¿cuáles crees que son?

- La verdad es que yo me considero una persona natural, sincera, muy divertida, me encanta hacer reír a la gente, muy responsable, pero, sobre todo, hay un valor que me han inculcado mucho en casa, y que lo respeto muchísimo, y es ser humilde. En esta vida que una persona actúe con humildad es lo mas importante, yo lo valoro muchísimo. Supongo que por demostrar cada uno de estos valores al jurado, me escogió como reina de la Fira. Lo único que puedo decir es que por darme esta magnífica oportunidad, les aseguro que no les defraudaré.

- Hay quien no ve bien que se mantenga la figura de la Reina, ¿por qué crees que es importante mantenerla?

- Lo de reina de la feria lleva realizándose desde hace ya muchísimo tiempo, concretamente desde 1250. Actualmente, esta figura ha cambiado mucho y se ha podido conseguir más igualdad, ya que tanto la reina como las damas y los acompañantes son protagonistas de la feria. Cada opinión es respetable, pero es una tradición muy bonita de Xàtiva, como una de tantas, y sería una pena que todo esto se quitara porque esta ciudad en feria sin su reina no sería la misma.

- ¿Cómo es Paula?

- Pues Paula es una chica de 19 años, que estudia Derecho en la Universitat de València, en el Campus de Tarongers, y bueno, como bien he dicho antes, me considero una persona muy sociable, amable, extrovertida, me encanta hacer reír a mis amigos, a gente a la que quiero... creo que intentar sacar una sonrisa siempre viene bien.

- ¿Qué te gusta hacer?

- Me encanta hacer deporte como por ejemplo jugar a tenis, a voleibol, me gusta muchísimo cantar. También bailar hip-hop, salir con mis amigas...

- En el Derecho, ¿qué camino profesional te gustaría tomar?

- Me gustaría llegar a ser una gran inspectora de la Policía Nacional y poder estar trabajando en Xàtiva o al menos en algún sitio cerca de aquí, ya que es una ciudad maravillosa, repleta de historia, belleza y de una gente maravillosa.

- ¿Ya estás nerviosa?

- Sinceramente al principio sí que lo estaba, pero ahora más que nerviosa son ganas de que empiece todo y vivir esta experiencia tan única. Sé que hay que disfrutarla al máximo y vivir cada minuto porque es una semana muy corta y que pasará volando.

- ¿Qué acto esperas más?

- La inauguración, ya que es un día mágico, donde puedo vivir lo que año tras año he ido viendo y deseado. Ese día será un cúmulo de muchísimas emociones y que espero que desfilar desde la pasarela, subir al escenario, dar el discurso...sea más emocionante a como lo es ya desde fuera.

- Aún eres muy joven, pero, ¿qué recuerdos tienes de la Fira d'Agost?

- Pues cuando era pequeña lo que me llamaba muchísimo la atención eran los barracones, las atracciones, los berrinches que cogía con mis padres por no querer bajarme de las atracciones, las paraditas, las ganas de comprarme el típico 'garrot' de Fira o mi carrito de muñecas, paraditas de chuches... En fin, para mí la feria cuando era pequeña lo era todo, aunque ahora también lo es, pero en esos tiempos disfrutaba muchísimo de esa parte.

- ¿Cambiarías alguna cosa de las fiestas?

- Creo que es perfecta tal y como es, aunque he de reconocer que todo es mejorable y que se podrían hacer algunos retoques para hacerla aún mejor.

- ¿Por qué debería la gente de fuera ir a la Fira de Xàtiva?

- Porque la Fira aporta una oferta muy variada en diversos sectores de ocio y culturales: restauración, complementos de hogar, jardinería, obras de teatro, conciertos, atracciones, automovilístico, etc.