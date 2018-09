Alzira volverá a disparar mascletaes aéreas por el cambio en la ley autonómica El requisito para poder lanzar estos fuegos será que la autoridad levante un acta de comprobación donde se certifique que no hay riesgo de incendio A. T. ALZIRA. Sábado, 15 septiembre 2018, 00:33

Las mascletaes con fuego aéreo volverán a dispararse en Alzira después de cuatro años en los que se habían prohibido debido a la Ley Forestal. Ahora el Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado las modificaciones del reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en la que se tienen en cuenta las normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en suelo forestal, limítrofe o con una proximidad inferior a 500 metros.

«Con esta aprobación podemos felicitarnos todos los amantes de la pólvora, ya que se podrán volver a disparar mascletaes aéreas las próximas Fallas en la plaza del Reino», ha manifestado, Isabel Aguilar, vicealcaldesa y concejala de Fiestas.

Aguilar lleva años en conversaciones con los responsables de la dirección general para conseguir que se levantara la prohibición en esta zona urbana de Alzira donde tradicionalmente se han disparado las mascletaes durante las fiestas falleras.

«Ha sido una espera más larga de lo deseable, muchas visitas a la Conselleria, muchas reuniones entre técnicos, tanto de Conselleria como del Ayuntamiento, pero todo ese esfuerzo y trabajo se ve ahora compensado con la resolución que pone fin a la prohibición de disparar fuego aéreo en la plaza del Reino», ha añadido Aguilar.

Uno de los requisitos que habrá que cumplir para poder lanzar estos fuegos aéreos es que la autoridad competente levantará acta de comprobación donde se explicite el tipo de inspección realizada y los hechos contrastados, certificando que no existe riesgo de incendio. Este acta se enviará a la Dirección Territorial de la Conselleria con competencias en prevención de incendios forestales.

Aguilar se ha puesto en contacto con el presidente de la Junta Local Fallera, Jaume Bohigues, para comunicarle la buena noticia. «El concurso de mascletaes de las Fallas de Alzira volverá a tener todos los elementos propios de una buena mascletà, ya que a partir de ahora se podrá utilizar el fuego aéreo», ha concluido la concejala.

Cabe recordar que el incendio que quemó la montaña de Cullera en abril de 2014 por el lanzamiento de un castillo de fuegos artificiales hizo que se prohibieran los fuegos aéreos a menos de 500 metros de zona forestal, limitando mucho las mascletaes por la dificultad de encontrar ubicaciones que cumplan este requisito.

Monumento fallero

Por su parte, el PP de Alzira ha cuestionado la posición del gobierno respecto al monumento dedicado a los falleros instalado recientemente en la plaza Major. Un monumento que aprobó el tripartito por unanimidad en junta de gobierno y que ha tenido un coste de 53.000 euros.

El PP ha señalado que a la inauguración de la imagen de bronce de los falleros no asistieron los concejales de Compromís y el de EU «tal vez no querían quitarle protagonismo a la concejala de Fiestas en los actos que prepara en su honor con la excusa del Mig Any Fallero o es que realmente no están de acuerdo con esta actuación».