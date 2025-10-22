Alzira se reúne con los vecinos del Respirall para avanzar en la urbanización Se trabaja para solventar también las instalaciones eléctricas en esta área que lleva décadas buscando soluciones

El Ayuntamiento de Alzira ha participado en una reunión informativa impulsada por la Asociación de Vecinos del Respirall que ha convocado a los vecinos miembros de la asociación con el objetivo de conocer de primera mano la situación urbanística actual de la zona.

En la reunión han participado por parte del Ayuntamiento el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, junto con la jefa de la Sección de Planeamiento y la jefa de la Sección Jurídica del Ayuntamiento, que han expuesto los detalles técnicos y administrativos que afectan aldesarrollo urbanístico del sector. Por parte de la Asociación de Vecinos ha participado su presidente Bernardo Gregori, acompañado de la junta directiva, y un experto en urbanismo externo, invitado por la asociación.

Cabe destacar que El Respirall está clasificado como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alzira, pero la urbanización sigue inacabada, hecho que comporta una problemática urbanística compleja que viene de muchos años atrás y que afecta a varios aspectos de las infraestructuras y servicios básicos de la zona.

Desde el Ayuntamiento se ha informado de la situación de la instalación eléctrica que se ha estado llevando a cabo estos años. Así, se ha informado que los centros de transformación y la línea de media tensión ya han sido recibidos por Iberdrola, y que queda pendiente la puesta en marcha de la baja tensión desde el cuadro situado cerca del Club de Tenis, a la espera de la intervención de la compañía eléctrica.

Asimismo, se han explicado las diferentes opciones de gestión urbanística posibles al desarrollo de un eventual programa de actuación, detallando el papel y la iniciativa que correspondería en cada caso, bien sea por gestión directa municipal, bien indirecta o por iniciativa de los propietarios.

Cabe recordar que, previamente a esta reunión abierta, ya se habían mantenido varios encuentros de trabajo entre diferentes departamentos del Ayuntamiento y la junta directiva de la Asociación de Vecinos para analizar los problemas y necesidades de la urbanización y estudiar posibles vías de actuación.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha destacado que «el Ayuntamiento estará siempre dispuesto a trabajar conjuntamente con los propietarios para avanzar en la urbanización del Respirall. Es fundamental que haya voluntad y compromiso por parte de los vecinos y vecinas y, en un problema tan complejo y que viene de lejos como es la situación urbanística del Respirall, el diálogo y la colaboración son imprescindibles. Agradecemos la iniciativa de la asociación y esperamos continuar trabajando codo con codo para encontrar soluciones compartidas».

Por su parte, Bernardo Gregori, presidente de la Asociación de Vecinos de Respirall, ha manifestado que «nuestra voluntad de colaboración con el Ayuntamiento de Alzira es la mejor manera de encontrar soluciones.» Ha recordado que «la Asociación de Vecinos del Respirall está registrada en el Ayuntamiento desde 2023 y cuenta con muchos asociados. Animamos a los vecinos que aún no se han asociado a que se unan para recibir información, para encontrar soluciones y ser una sola voz para llegar a acuerdos con el Ayuntamiento. Los vecinos que desean asociarse pueden contactar con la administración de fincas Fismark donde se les informará al respecto».