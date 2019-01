Alzira retira los restos fúnebres a la espera de trasladarlos a un «vertedero autorizado» El solar en la jornada de ayer, ya con los restos fúnebres en el interior de dos grandes contenedores metálicos. / lp El Gobierno municipal asume toda su responsabilidad en este caso mientras el PP pide que se cumpla la ley y que se incineren MANUEL GARCÍA ALZIRA. Miércoles, 30 enero 2019, 00:44

Menos de 24 horas después de difundirse las imágenes de los restos fúnebres situados en una parte vallada del cementerio, aunque a la vista de cualquier ojo que pasara la zona donde se ubica el camposanto y el Ayuntamiento de Alzira ha actuado. En concreto, los restos de ataúdes se han ubicado en el interior de dos grandes contenedores metálicos y estos se han tapado con sendas lonas para que no se pueda distinguir con tanta facilidad lo que hay en su interior.

El concejal responsable del área, Fernando Pascual, manifestó ayer a LAS PROVINCIAS que los han colocado en estos contenedores a la espera de trasladarlos a un «vertedero autorizado como hemos venido haciendo en esta legislatura».

Pascual señaló que habían corregido lo que consideraban un error y atribuyó el hecho de que los residuos estuvieran a la vista al hecho de que, hasta esta semana, no hubiera un segundo contenedor.

El PP ha pedido ver las facturas de las «supuestas incineraciones»

Pero desde la oposición las críticas no se detuvieron en la jornada de ayer. Desde el Partido Popular, formación que en primera instancia difundió las imágenes en las que se veían los restos de féretros amontonados y destrozados, afirmaron, por medio de su portavoz y futuro candidato a las elecciones municipales, José Andrés Hernández, afirmó que «quitarlos de un sitio y esconderlos en otro no soluciona el problema» y exigió que se les dé «el destino al que obliga la legislación, que no es otro que la incineración».

El concejal popular recordó que el gobierno municipal ha actuado después de su denuncia del lunes y se preguntó que en los restos que se ven se observan restos de madera de los ataúdes: «¿Dónde están los despojos de ropas, las telas del interior de los féretros,...etcétera». De este modo, apuntó que su partido ha pedido que les entreguen por escrito las facturas «de las supuestas incineraciones que se han producido en la legislatura».

Entre el edil popular y el concejal socialista se produjo un nuevo punto de conflicto. En concreto sobre el tiempo en que estos restos han estado en el solar a la vista de las personas que circulan por esta zona. Mientras que desde el PP se habla de meses e incluso años en alguno de los casos, Fernando Pascual desmintió la acusación popular y afirmó que «no llevan ni mucho menos tanto tiempo como dice el PP».

Finalmente, Pascual se remitió a un próximo pleno para informar sobre cuestiones relacionadas con esta situación.

Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, varios ataúdes sin calcinar se amontonaban en un cercado a la vista de cualquier en la parte posterior del cementerio. Desde el gobierno local se recordó que la intención del gobierno municipal era instalar una incineradora de restos no humanos para poder deshacerse de los ataúdes y objetos similares que actualmente se amontonan en el interior del recinto del cementerio.

Los plazos para la instalación de esta maquinaría, que tenía previsto traer una empresa de Murcia, se retrasaron, afirmó Pascual, por lo que los ataúdes ofrecían esa imagen que formaciones políticas como el Partido Popular criticaron.

Precisamente al PP se refirió Pascual, miembro del gobierno tripartito alcireño (compuesto por Compromís, PSPV y EU) al recordar que la costumbre durante los 12 años de gobierno de los populares en la ciudad, «y también antes», era quemar los féretros en la parte posterior del cementerio: «Nosotros queremos evitar eso y es por lo que iniciamos los trámites para poder tener una incineradora de restos no humanos que esperábamos tener a principios de año, pero por causas ajenas a este Ayuntamiento, todo se ha retrasado».

Por otra parte, desde el PP recordaron que la normativa únicamente ha obligado a la incineración de este tipo de restos a partir de esta legislatura, por lo que ellos no tuvieron responsabilidad durante su mandato durante los doce años en que, por medio de Elena Bastidas, ostentaron la vara de mando.