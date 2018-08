Alzira prepara una amplia programación de actos con motivo del 'Mig Any Faller' La concejalía de Fiestas ha organizado una serie de eventos para los días 7, 8 y 9 de septiembre en los que también participa la Junta Local Fallera SOFÍA SÁNCHEZ ALZIRA. Miércoles, 22 agosto 2018, 23:52

El Ayuntamiento de Alzira, desde la concejalía de Fiestas, ha preparado una completa programación de eventos que tendrán lugar el fin de semana del 7 al 9 de septiembre, para conmemorar el 'Mig Any Faller' del año 2018. Para esta celebración, abierta a todos los públicos, el consistorio ha contado con la colaboración de la Junta Local Fallera y de la Federación de Falles Sección Especial (FEFASE).

La concejal de Fiestas y vicealcaldesa, Isabel Aguilar, ha hecho hincapié en que las actividades están dirigidas a todos los alcireños y alcireñas, y no solo a aquellos que pertenecen a una comisión fallera. «Todas las actividades están abiertas a la ciudadanía», ha explicado. «La finalidad del 'Mig Any Faller' es un fin de semana destinado a la diversió, independientemente de que se pertenezca o no al mundo de las fallas. Quien quiera puede participar en cualquiera de los actos», ha reiterado Isabel Aguilar.

El viernes 7 de septiembre se iniciarán los actos con la 'plantà' de una falla en la plaza Major, un evento que se instauró por primera vez en el año 2017. Este monumento, financiado por el Ayuntamiento de Alzira, ocupa el lugar de la falla que obtuvo el primer premio en la sección especial durante las fiestas delaño anterior y también será quemado.

Después de la 'plantà' se dará paso a la inauguración de la Fira Valenciana, en la plaza Major, un mercado relacionado con artículos, productos e indumentaria pertenecientes a la cultura fallera y valenciana. Esta se encontrará abierta hasta el día 9, a las nueve de la noche, cuando será su clausura.

La fiesta principal de la primera jornada de 'Mig Any' comenzará a las once de la noche, con un baile de disfraces en la plaza Major al son de la música pop y rock a cargo de la orquesta Dr. Jekyll. Habrá un premio de 300 euros para el mejor disfraz colectivo.

El sábado 8, a las doce del medio día, saldrá un pasacalles desde la plaza Major, acompañado de una charanga, y realizará un recorrido por las calles de Alzira, hasta terminar en la plaza de la Generalitat. Es en este enclave donde se disparará la 'mascletà', a cargo de la pirotecnia Alicantina, ganadora del concurso de 'masletaes' de las Fallas 2018.

Los más pequeños podrán disfrutar de juegos hinchables y música, mientras meriendan horchata y fartons, desde las seis de la tarde en la plaza major. A las diez dará comienzo la cena popular en este mismo punto, y los asistentes deberán traer su propia cena. Finalmente, en un acto estrechamente ligado a la fiesta fallera, se procederá a la 'cremà' del monumento fallero.

El último día de celebración se abre con una 'despertà', que irá desde la rotonda de la Menina hasta la plaza del Regne. Los participantes de la despertà podrán disfrutar, a partir de las diez, de un almuerzo popular en la plaza Major. A las once y media comenzará el 'parque multiaventura', en el recinto ferial. Finalmente, los alcireños podrán degustar la paella gigante, situada en la plaza Major, para recargar fuerzas después de un intenso fin de semana de fiesta.