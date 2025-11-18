Alzira modifica el proyecto del IES Rei en Jaume pero se desconoce la fecha para retomar las obras El Ayuntamiento ha remitido los cambios a la constructora y le ha solicitado que vuelva al trabajo mientras se valoran ya que no afectan al grueso

Ya han pasado nueve meses desde que se paralizaron las obras de construcción del nuevo IES Rei en Jaume de Alzira y sigue sin haber fecha para retomarlas. Cabe recordar que la empresa constructora decidió en abril dejar las obras por discrepancias con el proyecto. Desde entonces el Ayuntamiento de Alzira ha estado trabajando para conseguir que los trabajos vuelvan ante la necesidad de que este instituto se acabe y los alumnos puedan trasladarse porque las instalaciones actuales son muy deficitarias.

«No hemos parado de trabajar para que las obras se retomen y esperamos que sea pronto aunque el proceso técnico y legal no son suficientemente ágiles en esta situación», reconoce el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis.

En estos meses, los técnicos municipales han mantenido numerosas reuniones con la dirección facultativa de la obra y la empresa constructora para salvar las discrepancias técnicas sobre el proyecto.

Finalmente se ha optado por elaborar una nueva versión del proyecto, «más detallada y exhaustiva para que no haya obstáculos en lo que queda de ejecución y se acabe el instituto. Se ha remitido a la empresa constructora y esperamos que después de esto ya no haya problemas», explica Gomis.

El edil destaca la buena predisposición entre todas las partes y que también se ha solicitado a la constructora que vuelva al trabajo mientras se valoran los cambios ya que estos no impiden retomar las obras al afectar a una parte pequeña del proyecto.

«Es un proceso complejo técnica y jurídicamente pero estamos haciendo todo lo posible. Hemos informado puntualmente a la dirección del IES Rei en Jaume para resolver las dudas. Sabemos que estamos pidiendo mucha paciencia y por eso les agradecemos su predisposición ante este proceso complicado», concluye el concejal de Urbanismo.