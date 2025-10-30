Alzira forma a más de 2.200 alumnos para actuar frente a emergencias El programa incluye charlas y simulacros de evacuación para evitar el miedo a situaciones adversas

A. Talavera Alzira Jueves, 30 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alzira ha puesto en marcha el programa 'Aprén a actuar davant de les situacions d'emergència', una iniciativa subvencionada por el Ministerio de Juventud e Infancia con la que se estima la participación de un total de 2.225 escolares.

La actividad se lleva a cabo en todos los colegios e institutos de la ciudad y va dirigida a el alumnado de cuarto y quinto de Primaria, tercero y cuarto de la ESO, así como en el Centro de Educación Especial Carmen Picó.

En la campaña, que está realizándose durante los meses de octubre y noviembre, se imparten sesiones formativas en 95 aulas, acompañadas de simulacros de evacuación. La formación, desarrollada por el equipo ambiental de IMEDES, tiene como objetivo de que el alumnado conozca los principales riesgos que pueden producirse y aprenda cómo actuar ante ellos. De este modo, se busca evitar que el miedo o las emociones dificulten su capacidad de respuesta frente a situaciones reales.

A lo largo de la formación, se abordan riesgos como los incendios forestales, lluvias intensas e inundaciones, terremotos, así como fenómenos meteorológicos adversos tales como olas de calor o frío, nevadas, tormentas eléctricas o vientos fuertes. Además, se ofrece información sobre cómo actuar después de una emergencia, cuáles son las fuentes oficiales en las que confiar y qué debe contener un kit de emergencia. Todo esto se lleva a cabo mediante dinámicas participativas y adaptadas a la edad de los escolares.

El alcalde, Alfons Domínguez, manifiesta que «con este programa reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento de Alzira con la formación en materia de seguridad y prevención, especialmente entre las personas más jóvenes. Es fundamental que nuestros estudiantes tengan las herramientas y conocimientos necesarios para poder actuar de forma eficiente ante cualquier situación de emergencia. De este modo, fomentamos una ciudadanía más preparada, más resiliente y más consciente de los riesgos que pueden surgir en su entorno. A través de proyectos como éste, estamos trabajando para crear una Alzira más segura y con mayor capacidad de respuesta individual y colectiva».

Por su parte, la concejal de Educación e Infancia, Virtuts Piera, ha destacado que «este programa piloto nace como respuesta a una demanda de la comunidad educativa y como respuesta a una necesidad real frente al incremento de fenómenos de emergencia y catástrofes. Es fundamental que nuestros estudiantes, como futuras personas adultas, tengan los conocimientos y habilidades necesarias para poder actuar con seguridad y eficacia. La formación teórica y práctica permite que nuestros niños y jóvenes puedan interiorizar los procedimientos y actuar con rapidez ante cualquier incidente. Creemos que es un paso más para garantizar un futuro más seguro para todos».