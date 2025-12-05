Alzira fijará objetivos a sus departamentos municipales y evaluará al personal Este cambio en la gestión conlleva el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios locales

A. Talavera Alzira Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alzira fijará objetivos de rendimiento en los servicios municipales y evaluará el desempeño de las personas empleadas por primera vez a partir de 2026.

Con este proyecto se pretende orientar la gestión municipal hacia la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía, a través de su carrera profesional. El Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, ya reconoce el derecho a la misma y lo regula, de forma que en la misma norma se fija la necesidad de que los servicios rindan cuentas y que el personal debe ser evaluado en el desempeño de sus funciones y conductas profesionales.

El gobierno municipal y la representación sindical adoptaron, hace un año, el compromiso de disponer de un modelo de carrera profesional para su personal empleado.

El modelo recoge la fijación de objetivos de cada uno de los servicios, y la evaluación de su cumplimiento tendrá efectos económicos en la carrera profesional de los miembros que conforman cada servicio.

La Junta de Gobierno pidió a los servicios que definieron sus primeros objetivos en forma de propuesta para 2026, que se evaluarán a finales del ejercicio, aunque para ese año no tendrá efecto en la progresión de carrera. El pasado día 30 de noviembre se presentaron los referidos objetivos, que serán revisados ​​y aprobados por la Junta de Gobierno municipal próximamente.

El modelo prevé la necesaria entrevista de los responsables con las personas de los equipos que conforman cada servicio, donde se evalúa el desempeño de funciones y conductas profesionales.

Se establecen cinco grados de progresión profesional, que se clasifican desde el grado de entrada al nivel experto, y a los que se accede a través de la acumulación de evaluaciones positivas, correspondiendo una cantidad económica en cada uno de los niveles de la carrera.

El modelo en sus grandes líneas ha quedado definido, dejando el cierre de toda la documentación que ha venido siendo consensuada a lo largo del proceso para el arranque del nuevo ejercicio 2026.

Temas

Funcionarios

Alzira