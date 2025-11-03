Alzira exige a Sanidad que rehabilite el antiguo hospital para dotar de más espacios a los centros de salud Estas instalaciones llevan décadas cerradas y se encuentran en un estado muy defectuoso al no haberse intervenido desde su clausura

El uso del antiguo Hospital Santa Lucía de Alzira vuelve a enfrentar al Ayuntamiento con Sanidad. Estas instalaciones llevan décadas cerradas y degradándose por lo que la ciudad ha estado intentando que la Conselleria de Sanidad devolviera su titularidad para poder actuar en él. Al no haber avances, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha pedido que en lugar de la cesión, la administración autonómica se encargue de su rehabilitación y lo dedique a ampliar los espacios de los centros de salud de la ciudad.

Así lo ha manifestado tras asistir a una protesta a favor de la sanidad pública. «Nos están pidiendo espacios para salud mental y adicciones», comentaba ante la necesidad de más instalaciones para atender la demanda de los centros de salud.

El Ayuntamiento firmó un convenio con el anterior Consell con el que se fijaba un plazo de cuatro años para que la Conselleria llevara a cabo una Escuela de Pacientes, tras la oportuna rehabilitación. Este convenio señalaba que en caso de no realizarse este proyecto, el Ayuntamiento recuperaría el bien y recibiría 4,2 millones de euros por el posible incumplimiento. Una actuación que no se ha ejecutado por lo que se pide ahora que se ponga en marcha la necesaria rehabilitación para dotar de uso sanitario este antiguo hospital.