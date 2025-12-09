Alzira estudia medidas para blindarse de las inundaciones en todos los frentes Ampliación de barrancos, motas y espacios urbanos más permeables son las soluciones que se plantean ante el riesgo de la ciudad

Los municipios de la Ribera están acostumbrados a mirar al Júcar y a sus barrancos cada temporal de lluvias. Gran parte de sus términos se encuentran en zona inundable y son habituales las acumulaciones de agua en las partes más bajas. Sin embargo, la dana de 2024 ha hecho que se sienta todavía más la vulnerabilidad frente a estos episodios meteorológicos extremos y se pongan en marcha más medidas de protección.

En Alzira ya llevaban años reclamando actuaciones que redujeran el riesgo de inundación en la confluencia del barranco de la Casella y el Barxeta con el río Júcar. Unas actuaciones que se empezarán a ejecutar el próximo año por la Confederación Hidrográfica del Júcar ya que estos proyectos eran muy anteriores a la dana.

Estas obras incluirán la ampliación del barranco de la Casella y la modificación del puente de Xàtiva para permitir esta ampliación además de una zona de laminación natural en la confluencia del Casella–Barxeta.

Pero estos proyectos valorados en más de 30 millones que ejecutará la CHJ y la dirección general del Agua no son suficientes para proteger completamente la ciudad según señala el alcalde, Alfons Domínguez. En esta misma zona, pero aguas arriba del Casella, también se ha pedido una ampliación del cauce, que triplique su capacidad para que pueda asumir sin problemas las aportaciones de los canales interceptores que ya construyó el Ayuntamiento hace unos años para aliviar los problemas en la zona de Les Basses.

Además, el Ayuntamiento de Alzira planifica otras iniciativas alrededor del casco urbano para evitar riadas y barrancadas. En el área comprendida entre la CV-50 y la zona comercial se estudia la construcción de una mota para evitar la entrada de agua por Tulell. El equipo de gobierno busca financiación europea para poder costear este gran proyecto. Mientras tanto, se reducirá el riesgo con la instalación de compuertas en los colectores que ya está previsto con los fondos de reconstrucción de la dana que recibió la ciudad.

La expansión de la ciudad hacia la zona este, la Muntanyeta, ha provocado que este punto que recogía las escorrentías de las montañas pierda permeabilidad y el agua no se frene bajando hasta el casco urbano. Para minimizar el impacto se estudia ampliar colectores en los barrios de Venecia o l'Alquenència así como «crear un tanque a los pies de la Muntanyeta con bombeo al canal interceptor», apunta el alcalde que se van a realizar estudios para concretar las medidas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento está ampliando las zonas verdes en los colegios y sus alrededores para tener más espacios permeables y combatir el aumento de temperaturas con mayor vegetación dentro de la ciudad.

La dana tuvo una afección menor dentro del casco urbano de Alzira pero los daños fueron de importancia en la zona del término, en áreas de diseminados y caminos rurales donde el agua subió varios metros. La ciudad quiere estar preparada para nuevos episodios extremos a través de infraestructuras que minoricen las consecuencias de las inundaciones pero también con formación a la ciudadanía para afrontar estas situaciones.