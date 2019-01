El PP de Alzira denuncia la pérdida de una subvención de 23.000 euros REDACCIÓN Viernes, 1 febrero 2019, 01:05

El PP de Alzira ha denunciado que el equipo de gobierno local ha perdido una subvención de 23.000 euros para la eliminación de barreras arquitectónicas en el Ayuntamiento «por no tener la documentación preceptiva presentada dentro de los plazos establecidos. «Una vez más, nos vemos ante la revocación de una ayuda económica por no hacer los deberes dentro de los plazos establecidos», lamentan, que recuerdan otra pérdida de otra ayuda para un programa de ocupación por el que se perdían 30 empleos por no tener la documentación a tiempo. «Tenemos un gobierno cansado e incapaz de cumplir con la palabra dada», manifiestan.

Según recuerdan, el Ayuntamiento de Alzira solicitó esta ayuda, destinada a municipios de menos de 50.000 habitantes, para mejorar la accesibilidad de la casa consistorial con la eliminación de barreras arquitectónicas, el pasado mes de agosto, solicitud que es admitida por la dirección general de la Administración Local, pero indicando que es necesario presentar una autorización de la dirección territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, por tratase el edificio de un Bien de Interés Cultural (BIC).

En septiembre se da una prórroga en la se da cuenta de que la obra tendrá que estar ejecutada dentro del plazo que finaliza el 20 de diciembre de 2018. Desde el consistorio se intenta justificar la solicitud de una prórroga ante la falta de respuesta de Cultura, pero es denegada por la Generalitat y el 3 de enero pasado comunican al ayuntamiento que la ayuda económica ha sido revocada puesto que la documentación requerida no se ha presentado dentro de los plazos establecido, a pesar de haber ampliado dicho plazo hasta el 20 de diciembre.

Desde el grupo popular «creemos que esto demuestra la falta de previsión, puesto que esta circunstancia debería saberse desde el principio, al ser un edificio BIC, de la necesidad de solicitar el informe».

Desde el gobierno municipal no quisieron valorar estas acusaciones.