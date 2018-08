El PP de Alzira denuncia el uso «partidista» de los medios institucionales

El PP de Alzira ha denunciado que el tripartito hace un «uso partidista» de los medios de comunicación institucionales del Ayuntamiento. Esta crítica surge ya que durante diferentes actos celebrados este verano relacionados con las fiestas de los barrios y partidas han asistido concejales populares en representación del consistorio sin que se haya dado información en las redes sociales municipales.

«El tripartito no difunde a través de las redes sociales del Ayuntamiento y en los que éticamente únicamente deberían de informar de cuestiones institucionales, ninguno de los múltiples actos a los que asistimos los representantes del PP en exclusiva, siendo los únicos representantes políticos que lo hacemos», señalan los populares como pasó en la Volta a Peu del Forn de Carrascosa o la procesión de El Salvador en la Muntanyeta.

El grupo popular «exige» el cese de estas actuaciones ya que las mismas «son más propias de otras épocas que tanto denostan y a lo que en este tipo de comportamientos tan anidemocrático imitan», añaden desde el grupo de la oposición.

Además, recuerdan las críticas que sufrieron cuando estaban al frente del gobierno por la publicación del BIM donde aparecían fotos del equipo de gobierno y la oposición de aquel momento consideraba que apenas salía.

Por su parte, desde el equipo de gobierno actual recuerdan que «hemos dado espacio de participación a la oposición, cosa que ellos no nos permitían. Participan de los actos de entrega de becas, ayudas porque son miembros de la Corporación», explica el alcalde de Alzira, Diego Gómez.

También consideran que la crítica del PP no tiene sentido ya que «si no que tenemos que decir también, ¿cuándo no participan? Como fue en el caso del centenario del Pont de Ferro o en los conciertos del 9 d'Octubre», añade Gómez.

Para el alcalde esta denuncia por el uso de los medios institucionales se debe a «la búsqueda del PP del protagonismo político que ha perdido durante la legislatura y que ahora tiene prisa por recuperar» debido a la cercanía de las elecciones.

Por último, desde el equipo de gobierno añaden que el PP de Alzira «está haciendo un uso partidista del escudo del Ayuntamiento al utilizarlo como imagen del Twitter de su grupo».