Alzira debate sobre los primeros auxilios psicológicos tras una catástrofe La ciudad acoge una jornada sobre salud mental este año centrada en los efectos de la dana

A. T. Alzira Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:30 Comenta Compartir

Más de cincuenta profesionales y representantes de entidades han participado este jueves en Alzira en la II Jornada de Salud Mental dedicada este año a las consecuencias de dana. Un encuentro en el que han estado presentes psicólogos, sanitarios y educadores para poner en común cómo se afronta una catástrofe de las mismas características.

Entre los profesionales ha habido miembros de los equipos de atención de poblaciones afectadas como Algemesí, Catarroja o Alfafar que han hablado de la otra reconstrucción después de dana, la que afecta a la salud mental de las personas. También se ha presentado el trabajo realizado por las Unidades multidisciplinarias de salud mental de emergencias, llamadas USME y desplegadas por el Ministerio de Sanidad en las ciudades afectadas. Una de las principales conclusiones de la jornada es la necesidad de abordar estas situaciones desde un enfoque multidisciplinar, tal y como lo explicaba el propio jefe de coordinación de salud mental de la Dirección General de personas con Discapacidad, Jose Maria Pagés.

Una de las intervenciones más valoradas ha sido la de Raúl Martínez Mir, docente en el Máster de Psicología General Sanitaria y en el Grado de Psicología en la Viu y la Universidad Europea de Valencia respectivamente. Martínez ha repasado lo que se consideran primeros auxilios psicológicos en un contexto de crisis, desde un punto de vista práctico.

En el mismo sentido, otra de las ponencias ha sido la presentada por Alzira sobre 'Com respondre en xarxa. De l'impacte a la resiliència'. Un trabajo en equipo en el que han participado servicios sociales, Bomberos, Cruz Roja y los voluntarios de protección civil, y el VACIF, bajo la dirección del Centro de coordinación operativa municipal.

La concejal de Servicios Sociales, Amèlia Blanquer, ha inaugurado esta jornada y el alcalde ha sido el encargado de clausurar este evento que tiene como objetivo fomentar la reflexión y el debate sobre la salud mental en situaciones de crisis, con una atención especial a las consecuencias de los eventos traumáticos.