Alzira debate sobre los aprendizajes de la dana

El Ayuntamiento de Alzira y la Fundació Nova Cultura de l'Aigua organizan la jornada ««Nous enfocaments en la gestió del risc d'inundació». La jornada, que cuenta con la colaboración de Xúquer Viu y ClimateGO, tiene la intención de aportar conocimiento sobre las causas y efectos de las inundaciones en el contexto actual de cambio climático y ocupación intensa del territorio con el fin de favorecer una gestión eficaz del riesgo generado por este tipo de fenómenos extremos.

La jornada tiene dos partes, una primera, que contará con tres ponencias de expertos con debate y que tendrá lugar de 9 a 13 horas en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Alzira. Está dirigida a alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, cargos públicos, técnicos en urbanismo, técnicos de medio ambiente y público en general.

Se abordarán el marco institucional (aspectos normativos, administrativos y de planificación en la gestión de inundaciones), los fundamentos básicos del papel de los ríos como a ecosistemas y gestión del espacio fluvial y el rol de la ciudadanía en la prevención y la respuesta frente a las emergencias.

La segunda parte tendrá lugar de 18.30 a 20 horas, en la Casa de la Cultura de Alzira y consistirá en la mesa redonda ««Què hem aprés per a la pròxima dana?» que estará moderada por Julia Martínez, de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua y en la participarán Alfons Domínguez, alcalde de Alzira, Graciela Ferrer, de Xúquer Viu y Alfredo Ollero, de la Universidad de Zaragoza.

El alcalde, Alfons Domínguez, manifiesta que «desde la mitad del siglo pasado han cambiado muchas cosas, de las que ahora empezamos a tomar conciencia. El cambio climático y la densa ocupación del territorio con edificaciones e infraestructuras que modifican la dinámica hidrológica natural hace que esta jornada sea necesaria para mejorar la gestión de los riesgos de inundación. Esta jornada, además, completa otros jornadas medioambientales que hemos organizado desde el Ayuntamiento desde un punto de vista muy importante cómo son las soluciones basadas en la naturaleza, que ahora son más necesarias que nunca, así como la importancia de una normativa adaptada a los nuevos retos climáticos, o la importancia de la autoprotección y la participación ciudadana y la toma de conciencia del riesgo por parte de la sociedad en su conjunto».