La UD Alzira consigue un punto en Novelda

La UD Alzira jugó ayer el partido aplazado de la cuarta jornada contra el Novelda CF. Un encuentro que finalizó con un empate sin goles y donde se mostró la igualdad entre ambos equipos. Los de la Ribera presionaron en ataque para conseguir la Victoria hasta el último minuto pero el gol no llegó.

Pau Quesada apostó por cambiar el once que había jugado el fin de semana pero no obtuvo el resultado esperado que no era otro que ganar. Sin embargo, el punto sumado les ha valido para colocarse en la cuarta plaza con 12 puntos.

Tras este encuentro, la UD Alzira volverá a jugar este domingo a las seis de la tarde en el estadio de Venecia contra el Villarreal C que llega a este choque sin conocer la derrota al igual que los alcireños y será una lucha por permanecer en los puestos de promoción.

Por otra parte, ya se conoce la fecha para el partido aplazado que también tenía el CD Olímpic debido a las lluvias del fin de semana del 14 de septiembre. En su caso se jugará en la Murta el día 9 de octubre a las once y media de la mañana frente al Crevillente Deportivo.