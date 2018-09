La UD Alzira consigue la primera victoria en el campo del CD Acero por la mínima El capitán del Olímpic, en una jugada del último partido. / cf la nucía Gómez Colomer introdujo cambios que dieron fruto, el CD Olímpic y la UE Atzeneta no puntúan frente a la Nucía y el CD Roda VICENT CUCARELLA ALZIRA. Martes, 11 septiembre 2018, 00:46

La UD Alzira sumó su primera victoria de la temporada al imponerse por 0-1 al CD Acero en un encuentro donde los de Fernando Gómez supieron plantear muy bien el partido para sacar el resultado positivo del Fornàs.

Con varios cambios en la alineación inicial respecto a la de la jornada anterior, el técnico del Alzira manejó el choque a su gusto y se llevó un merecido triunfo que hace que el equipo haya escalado varios puestos en la clasificación.

El gol de la UD Alzira llegó en el minuto 26 al culminar Jaime Miralles una buena jugada de ataque, este gol dio aún más alas a la escuadra del conjunto de la Ribera Alta que buscó con ahínco aumentar su ventaja en el marcador. Por contra, el equipo de Morvedre no bajó para nada los brazos tras el gol de la UD Alzira y el partido se convirtió en un ir y venir de una portería a otra, pudiendo haber anotado un gol cualquiera de los dos equipos.

Con el inicio de la segunda parte, tanto Fernando Gómez como Abel Buades, técnico del CD Acero, introdujeron cambios en sus equipo, en el Acero entró Óscar por el exjugador del Alzira Clausí y en el bando ribereño fue Castilla quien sustituyó a Prieto, ya con el tiempo más avanzado Fernando dio entrada a Aarón y Abel dando más mordiente al ataque para buscar un segundo gol que diera más tranquilidad, cosa que ya no logró finalizando el partido con la victoria por la mínima del joven equipo alcireño.

Por su parte el UE Atzeneta no pudo sacar nada positivo en su visita al equipo villarrealense del CD Roda, un gol temprano del conjunto azulejero en el minuto 20, fue suficiente para que los de la Vall d'Albaida no consiguieran su propósito de puntuar y continuar con la buena racha en este inicio de temporada. Sin embargo, en todo momento los jugadores de Pepe Bordalàs estuvieron con más minutos de dominio que el conjunto local. En la reanudación Isaac vio su segunda tarjeta amarilla, lo que dejó muy mermado al cuadro del equipo de Atzeneta que no logró el empate.

Tampoco le fueron bien las cosas al equipo de Xátiva en su encuentro en La Nucía ante el cuadro alicantino cayendo derrotado por 1-0, gol que logró el jugador de Genovés enrolado en el cuadro nuciero, Gabri, en el minuto 55 de juego. Un partido que todavía se complicó más para los setabenses que acabaron con nueve jugadores tras las dos expulsiones de Rueda, a finales de la primera parte, y de Pepín.

En el grupo tercero de Regional Preferente los resultados de esta jornada dejan al UD Castellonense como líder del grupo tras su victoria por 2-0 ante la UD Tavernes, por su parte el CF Tous cedió como local los puntos a la UD Benigànim que se impuso por 1-2 al conjunto de la Ribera Alta, en el derbi que disputaron la UD Carcaixent y la UD Alginet, los del Quatre Camins vencieron 2-1, el Racing Rafelcofer goleó al l'Olleria 4-1, el Xàbia venció al CD Enguera por 2-0, el Dénia ganó 1-0 al l'Alcúdia.