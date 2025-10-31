Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aprobación del convenio para celebrar la Trobada. LP

Alzira acogerá la Trobada de colegios de 2026

La ciudad, que celebra el Any Jaume I, será la sede de este evento organizado por Escola Valenciana

A. T.

Alzira

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:59

Alzira acogerá el próximo 19 de abril la Trobada de Centres en Valencià que cada año se celebra en una población de la Ribera. Este año, será la ciudad de Alzira, con el apoyo de la comunidad educativa, quien acogerá este encuentro que reunirá a miles de personas de toda la comarca.

En 2020, coincidiendo con el 25 aniversario de las Trobades, Alzira era el pueblo elegidopara celebrarlas, pero a causa de la pandemia se suspendió la edición. Seis años después, Alzira volverá a ser sede de este evento que organiza Escola Valenciana junto a los ayuntamientos de cada comarca.

Según explica el concejal de Cultura, Israel Pérez, uno de los motivos por los que se han decantado por Alzira es que el próximo año también conmemora el Any Jaume I, con motivo de los 750 años de su muerte.

«Hemos estado trabajando durante meses en nuestra candidatura para ser la sede de las Trobades de centros en valenciano de la Ribera. Y con la aprobación de la propuesta del convenio damos el pistoletazo de salida a la Trobada Alzira 2026», ha explicado el concejal de Cultura.

La 41ª edición convertirá a Alzira en un día de fiesta para las familias, los centros educativos y asociaciones de toda clase, que contará con actuaciones, talleres, exhibiciones y actividades sobre todo para los más pequeños. A estas alturas ya se está trabajando también en la ubicación del espacio de la Trobada, aunque todavía no está definido según han explicado los concejales.

La concejala de Educación, Virtuts Piera, ha manifestado que «hacer la trobada de centros en valenciano de la Ribera en Alzira es una muy buena apuesta para intercambiar experiencias y conocimientos de las comunidades educativas además de un encuentro enriquecedor y festivo de nuestra lengua y cultura».

