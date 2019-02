Almussafes acoge el torneo con las mejores promesas del ajedrez de la provincia Los mejores clasificados, con sus trofeos. / lp Más de 160 jugadores compiten en un campeonato en el que se destacaron los beneficios para la mente de la práctica de este deporte REDACCIÓN Miércoles, 20 febrero 2019, 00:12

Más de 160 jóvenes de cerca de 50 clubes participaron el en el campeonato provincial de ajedrez por edades, un torneo organizado por la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana que por primera vez desde su creación se disputó en el pabellón polideportivo municipal de Almussafes.

El acontecimiento, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y del recién formado Club de Ajedrez de la población, se desarrolló de 10 a 18 horas en la pista central de la infraestructura e incluyó partidas con una duración máxima de 15 minutos de las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 18, todas ellas siguiendo el sistema suizo y con un total siete rondas.

En la entrega de premios, que se llevó a cabo al final de la jornada, participaron el director deportivo de la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana, Luís Barona, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almussafes, Pau Bosch, quien mostró la predisposición del consistorio a acoger más encuentros de este tipo en el futuro. «Si contribuye al desarrollo de la memoria, las aptitudes intelectuales y la creatividad, no podemos hacer otra cosa que seguir apoyando estos campeonatos en los que se respira buen ambiente, compañerismo y ganas de disfrutar», explica el edil del Consistorio almussafense.

En la categoría sub 8, el puesto de campeón provincial lo obtuvo Eli Escoffier de Edapa, seguido por Carlos Sena Casas de Alaquàs y Diego Rausell Taberner, de Aldaia Eduacart, mientras que en la categoría femenina el campeonato lo alcanzó Iulia Coppola Orts, de Benimodo.

En la categoría de jugadores sub 10, la victoria fue para Ivan Povshedny, del Club Gambito Benimaclet, el subcampeonato para Vlad Bercaru, del Club Ford Autolix El 8, y el tercer puesto recayó en Lucas Deusa Ballesteros, del Club Alaquàs. En el apartado femenino de esta categoría, el oro se lo llevó Yeva Yeghikyan, del Club Deportivo Basilio.

Diego Macías Pino, miembro del Club EVA Manises, consiguió la primera posición de la categoría sub 12, podio en el que le acompañaron Carles Gregori García, del Club Oliva, y Màxim Bellver Gorshenim, del Club Xeraco. Ambos fueron segundo y tercero, respectivamente. Anna Cebolla Ruiz, por su parte, se alzó con el triunfo femenino en esta categoría.

Finalmente, en la categoría sub 18, la de mayor edad entre los competidores, logró imponerse a sus contrincantes con mayor éxito tras la disputa de las rondas el joven Marc Carbonell, representante del Club Xeraco, al que le siguieron por este orden Andrés Luque Sáiz, de EVA Manises, y Rubén Gonzálvez Tamarit, del Club Mislata Lanjarón Discema. Ángela Ortega Sanchis, del Club EVA Manises, fue la primera mujer en esta categoría.