Alginet destina 2,5 millones a la reparación de viales afectados por la dana El Ayuntamiento adjudica el proyecto para asfaltar y mejorar las calles del casco urbano y las urbanizaciones

Una de las calles afectadas por la dana en una urbanización de Alginet.

A. T. Alzira Martes, 28 de octubre 2025, 11:40

n el pleno municipal extraordinario de octubre se aprueba la adjudicación del contrato de reparación de carreteras de la ciudad urbana y urbanizaciones afectadas por dana.

El proyecto, llevado a cabo por los servicios de arquitectura municipal del Ayuntamiento de Alginet, cuenta con una inversión de 2.455.000 euros, financiado por el Ministerio de Política Territorial.

Además, 300.000 euros se invertirán en mejoras de asfalto, 170.000 euros en mejoras de carreteras y 170.000 en la eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad y urbanas.

Algunas acciones necesarias para reparar las carreteras afectadas por DANA y seguir haciendo de Alginet un pueblo más accesible, seguro y agradable para todos.