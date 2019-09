Algemesí vive su fin de semana grande con su fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad La Processó de les Promeses de hoy inicia los actos en honor a la Mare de Déu de la Salut, que reciben miles de visitantes A. TALAVERA ALZIRA. Sábado, 7 septiembre 2019, 01:17

Se acabaron los ensayos, las celebraciones y los actos que avanzan en el calendario hacia las esperadas procesiones de las Festes de la Mare de Déu de la Salut. Será hoy, 7 de septiembre, cuando el reloj de la basílica de Sant Jaume marque las 10 de la noche, los más jóvenes empezarán a escenificar los Misteris i Martiris, mientras la Muixeranga de Algemesí hará el baile al que seguirá la primera muixeranga y la fiesta ya no tendrá fin hasta altas horas de la noche del 8 de septiembre ya en la frontera del día 9.

En este primer día de fiesta tiene lugar la Processó de les Promeses, que sale de la plaza Major para recorrer las calles Molí y Capella para finalizar en la Capella de la Troballa, el mismo lugar donde saldrá la Processoneta del Matí el día 8 de septiembre a las diez de la mañana.

Previamente, uno de los momentos más íntimos y emotivos para los devotos de la ciudad, pero desconocidos fuera de la ciudad es el Cant de Vespres. Cada 7 de septiembre, el Cant de Vespres une en la basílica de Sant Jaume a todos los vecinos en una sola voz que rinde honores a su imagen sagrada. El Cant de Vespres es el acto más antiguo de las fiestas. Se remonta en 1610. Una celebración cantada que tiene como acto preliminar la bajada de la imagen de la Mare de Déu de la Salut para que los fieles la veneran. La Schola Cantorum tiene un papel fundamental en este acto religioso que abre las puertas hacia la primera de las tres procesiones, la Processó de les Promeses.

A la mañana siguiente, el domingo, es el día de central de las Festes de la Mare de Déu de la Salut. A las diez se inicia la Processoneta del Matí desde la Capella de la Troballa para recorrer la calle Berca y llegar hasta la plaza Major donde, pasado el mediodía, se puede vivir uno de los actos centrales de estas procesiones el triple intento de entrada de la imagen de la Mare de Déu en la basílica escoltada por las muixerangues y rodeada por todos los bailes que actúan al mismo tiempo.

La tercera de las procesiones es la Processó de Volta General que recorre el núcleo antiguo. A los bailes se unen los personajes bíblicos y aumenta el recorrido por las calles de la ciudad. La procesión se inicia a las siete y media de la tarde y finalizará pasadas las dos de la madrugada con la entrada final de la imagen de la Mare de Déu en la basílica.

Les Festes de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí cuentan, entre otros reconocimientos, con la declaración autonómica de Bien de Interés Cultural, el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y la distinción al mérito cultural de la Generalitat Valenciana. Unos importantes reconocimientos que valoran la tradición y el esfuerzo de todos los participantes por mantener los bailes y representaciones durante todos estos años.

A lo largo de los siglos, los algemesinenses han estructurado tres procesiones que se llevan a cabo los días 7 y 8 de septiembre y que incorporan a lo largo de quince horas de procesiones toda una serie de representaciones y bailes por las calles de la ciudad. Seguramente las muixerangues son las más conocidas, sin embargo, también están las representaciones de los Misteris i Martiris, los bailes de Els Bastonets, Les Pastoretes, La Carxofa, Els Arquets, Les Llauradores y Els Tornejants. Los Volants son los que llevan el anda de la Mare de Déu.

Se trata de un compendio de las tradiciones valencianas que se han mantenido vivas en Algemesí a lo largo de la historia. Una fiesta en la que cada año participan alrededor de dos mil personas como integrantes en las procesiones. Personas que durante meses se preparan para que estos dos días grandes todo salga perfecto y los miles de visitantes disfruten de esta tradición.

También destacan las músicas. Tanto la Muixeranga como la mayoría de bailes van acompañados por la música del tabalet y la dolçaina, mientras que les Llauradores se acompaña con instrumentos de viento propios de la banda de música y en los Tornejants resuena un tambor que marca las danzas. La Societat Musical de Algemesí cierra la procesión. La música también forma parte de la cultura tradicional histórica.