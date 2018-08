Algemesí pide a la Conselleria que acepte su propuesta para iniciar el curso escolar el día 6 Asistentes a un evento de la Setmana de Bous, que obliga a realizar cambios en el calendario lectivo local. / francisco garcía PSPV, EU y PP solicitan comprensión al Consell y Més Algemesí recuerda que es el tercer año seguido con problemas para hacer el calendario MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ. Viernes, 31 agosto 2018, 01:20

La decisión de la Conselleria de Educación de impedir que el curso escolar comience en Algemesí el próximo jueves 6 de septiembre, dos días antes de lo previsto para que la Setmana de Bous sea festiva, ha generado rechazo en la mayoría de la Corporación.

Como ya publicó ayer LAS PROVINCIAS, Desde la Conselleria de Educación realizaron una llamada telefónica el miércoles al Ayuntamiento en la que informaban de la imposibilidad de que el curso comenzará el próximo jueves 6 de septiembre como se había solicitado. El motivo de este adelanto de dos días y que obliga a hacer malabares con el calendario lectivo no es otro que lograr que durante los cinco días lectivos de la Setmana de Bous las aulas permanezcan cerradas. En esta ocasión, las fechas de las celebraciones son del 24 al 28 de septiembre ambos inclusive.

El punto de conflicto se encuentra en el artículo quinto de la normativa que señala que los ayuntamientos, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, «podrán proponer un máximo de tres días festivos, a efectos escolares, de entre los declarados lectivos en el calendario, debiendo existir coincidencia entre las fiestas de la localidad que se celebren en periodos no vacacionales y los días a los que se refiere el presente párrafo». Teniendo en cuenta que en 2019 son festivos locales el 18 de marzo y el 12 de junio Algemesí debe recuperar 4 de los 5 días de la Setmana de Bous.

De este modo, se ha convocado a los miembros del Consejo Escolar Municipal y a los directores de los diferentes centros a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes 3 de septiembre a las diez de la mañana, a 72 horas de un hipotético inicio del curso, en el salón de plenos del ayuntamiento. Según la llamada efectuada desde Educación, sí se dejaría abierta la opción de comenzar el viernes 7 de septiembre, un día antes del inicio del resto de municipios que tienen previsto arrancar el curso el lunes 10 de septiembre.

Desde el PSPV, grupo que ostenta la alcaldía, manifestaron su apoyo a la comunidad educativa ante la no aceptación por parte de los Servicios Territoriales de Educación de la propuesta de calendario escolar efectuada por el Consejo Escolar Municipal. Los socialistas mostraron su apoyo a la propuesta «por considerarla mesurada y factible. Entendemos que empezar el curso un día antes que el resto de municipios no supone alterar el calendario escolar y permite que los niños no tengan clase la Semana Taurina, como ha sucedido durante décadas».

Desde el PSPV recordaron que septiembre «es el mes grande de Algemesí y siempre se ha podido conciliar la celebración de nuestras fiestas con el cumplimiento de los días lectivos que dicta la normativa. Por lo tanto, instamos al director de Servicios Territoriales a que reconsidere la propuesta».

Desde Esquerra Unida, el concejal Asensio García afirmó que defendía el inicio del curso «un poco antes» ante la «peculiaridad» del calendario festivo local. García señaló que debería hacer «flexibilidad» por parte de la Conselleria y se mostró convencido de que finalmente se pueda alcanzar un acuerdo: «Por un día más creo que después se puede recuperar, no creo que haya mayor problema. Es cierto que existe una norma general, pero la norma ha de ser flexible y tener en cuenta la peculiaridad de cada pueblo porque si no las normas acaban siendo oprimentes».

El exalcalde de la ciudad y portavoz del Partido Popular, Vicent Ramón García Mont, criticó «la falta de sensibilidad del tripartito que gobierna la Generalitat» y atribuyó la decisión a la existencia de «mucho antitaurino» en los componentes del Pacto del Botánico. Afirmó que su intención es «intentar cargarse todo aquello que no les gusta». García se manifestó como «un firme defensor de nuestras tradiciones» y lamentó la decisión tomada desde la Generalitat.

Críticas de Més Algemesí

Desde Més Algemesí advirtieron en primer lugar que en ningún caso se debe abordar esta cuestión desde la visión favorable o contraria a los toros: «Se trata de una cuestión meramente educativa».

Recordaron que éste es el tercer año en que se da esta situación, por lo que la misma debería haberse previsto. En todo caso, que en Setmana de Bous no haya clase «no corresponde a los políticos, que no tenemos representación en el CEM, sino a la comunidad educativa».

Criticaron que en julio se hiciera una propuesta «poco realista» y sin negociar con la Dirección General: «Evidentemente, haciendo las cosas así el resultado es éste».

Negaron que se pueda abordar este tema desde la perspectiva de una ofensa a Algemesí y se mostraron esperanzados de que antes del próximo lunes la responsable municipal de Educación se haya puesto en contacto con la Dirección Territorial de Educación «y lleve una propuesta realista al Consell Escolar Municipal, como debería haber pasado en el CEM de julio».