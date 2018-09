Més Algemesí exige una ordenanza sobre el ruido Josep Bermúdez. / lp La formación recuerda que el pleno aprobó en 2016 una serie de medidas sobre esta cuestión que no se han llevado a cabo REDACCIÓN ALZIRA. Martes, 18 septiembre 2018, 00:29

Més Algemesí ha criticado la pasividad del gobierno municipal sobre el plan acústico municipal y ha pedido medidas urgentes.

Desde esta formación recordaron que el 28 de julio de 2016 el pleno aprobaba por mayoría el Plan Acústico Municipal, «Plan en el que no se introducían las mejoras que proponía M+S ALGEMESÍ».

Este contemplaba una serie de acciones a realizar tanto a corto, a medio como a largo plazo. Las de corto plazo eran las que debían llevarse adelante en dos años. Una de las más importantes era la acción A.5, que literalmente decía 'Redacción de una Ordenanza Acústica para el municipio'. Según el Plan, se justificaba tal acción «dada la superación de los niveles objetivo en las diferentes áreas de uso dominante y para mejorar la gestión acústica se propone la redacción de una ordenanza acústica».

Esta ordenanza serviría para dotar al municipio de unas normas claras y concretas en el tema del ruido, tema que genera muchas de las quejas de la ciudadanía. La ordenanza concretaría la ley autonómica a la singularidad de Algemesí, «pero el gobierno de PSOE-EU en general, y el concejal responsable en particular, han pasado olímpicamente de abordar este tema y no han encomendado ninguna redacción de las ordenanzas. Ni siquiera han llevado adelante las acciones A.2, A, 3 y A, 4, acciones sencillas, consistentes en campañas de sensibilización sobre el tema del ruido».

Tampoco se ha previsto llevar adelante la acción de monitorizar en continuo el nivel de ruido en la zona del Parque Salvador Castell en época de fiestas, que era lo que indicaba la acción C.1: «Dado que se supera en más de 25 decibelios el límite en la zona residencial del Parque Salvador Castell hay que reducir los niveles, especialmente en las horas de descanso y durante los días laborables». El Plan explicaba cómo, durante las fiestas locales, en la zona del parque «se superan en 26,1 decibelios los niveles diurnos permitidos y en 37,4 los nocturnos. Si se analiza la evolución diaria se comprueba que los máximos valores, más 80 decibelios, se consiguen entre las 21 y 22 horas y entre las dos y las cuatro de la madrugada.

«Pero el gobierno prefiere mirar hacia otro lado, o mejor dicho, prefiere taparse los oídos y no hacer el trabajo que les corresponde. Es evidente que una parte de la solución al tema de los ruidos, pasa, como es obvio, por elaborar una ordenanza acústica municipal, ordenanza en la que el equipo de gobierno, votando favorablemente el Plan, se había comprometido. Pero no han hecho nada al respecto. Votando favorablemente el tema han quedado bien ante la ciudadanía, pero no han mejorar su día a día, que es por lo que están en el gobierno. La verdad es que nos parece muy recriminable tal actitud», afirmaron.

Por eso desde Més Algemesí pidieron que el equipo de gobierno elabore o encargue de manera urgente una ordenanza municipal que aborde definitivamente el tema del ruido y la contaminación acústica, «que no es un tema menor en Algemesí. Los acuerdos están para cumplirlos y los cargos están, no para lucirse, sino para ocuparse de las personas y de sus problemas».

Además, piden que se analicen las alternativas para tener, al menos a medio plazo, un recinto ferial, aunque sea provisional: «Alzira y Sueca ya cuentan con un recinto ferial que les permite hacer grandes eventos y conciertos sin causar grandes molestias. Si no nos ponemos manos a la obra Algemesí no evolucionará y se quedará anclado en el pasado, lo que parece que al actual gobierno no le parezca mal, pero que nosotros no podemos aceptar».