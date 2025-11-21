Algemesí aprueba un presupuesto de 25 millones de euros sin deuda por primera vez en su historia Las cuentas incluyen instalar un sistema de videovigilancia para mejorar la seguridad ciudadana y para controlar el caudal del río

El Ayuntamiento de Algemesí ha aprobado un presupuesto municipal para 2026 de 25.061.394 euros, lo que representa un incremento de casi el 5% respecto al año anterior. Se trata del primer presupuesto sin deuda pública de la historia democrática del municipio.

El aumento de los ingresos proviene principalmente del incremento en la participación de los tributos del Estado, de las cuantías recibidas en subvenciones por parte de la Generalitat y de la reapertura de diversas instalaciones municipales que quedaron devastadas por la riada del pasado 29 de octubre de 2024.

El equipo de gobierno destaca que con estas cuentas se apuesta por la seguridad ciudadana, la mejora del espacio público, el mantenimiento de zonas verdes, el apoyo social y comunitario, el impulso de la cultura y la promoción de la actividad deportiva y económica.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el presupuesto contempla una inversión de 270.000 euros para reforzar recursos municipales. El importe permitirá implantar un sistema de videovigilancia en directo pensado para mejorar la respuesta ante incidencias, prevenir conflictos y proteger a personas y espacios públicos. Este sistema también facilitará la vigilancia en tiempo real del caudal del río Magro, lo que incrementará la capacidad de anticipación ante posibles situaciones de riesgo.

Además, el presupuesto incorpora un notable incremento de la plantilla de la Policía Local con la incorporación de 20 plazas nuevas, 18 agentes y 2 inspectores, que permitirán intensificar la presencia en la calle y garantizar la estabilidad de los turnos.

El presupuesto contempla una partida de 100.000 euros destinada a la adquisición de viviendas en situación de ruina o fuera de ordenación urbana, con el objetivo de dar respuesta a problemas asociados a la okupación ilegal o el vandalismo.

En materia de recogida de residuos, se ha realizado un incremento de 200.000 euros respecto al año anterior, de forma que la partida total asciende a 1.122.000 euros. Esta ampliación permitirá que la basura se recoja también los sábados, que la recogida orgánica pase a realizarse tres días por semana y que se aplique un día extraordinario de recogida de trastos y cartón comercial.

En el mantenimiento de parques y jardines, el presupuesto aumenta casi un 50% y alcanza los 400.000 euros, una cifra que incrementará las zonas verdes, realizar más podas, mejorar la plantación de vegetación y mantener y recuperar espacios caninos o áreas verdes ubicadas en zonas industriales.

En esta misma partida se incluye una inversión de 50.000 euros destinada a la instalación de un monumento de agradecimiento a las personas que ayudaron durante la dana, incluyendo el voluntariado, los cuerpos de seguridad y emergencias y las víctimas y damnificados, una demanda social que busca reconocer públicamente la solidaridad mostrada en ese episodio.

Según ha destacado el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, «estos presupuestos representan un avance histórico para nuestro municipio, porque por primera vez en democracia podemos gestionar unas cuentas sin deuda y sin presión fiscal, destinando todos los recursos a mejorar la vida de la ciudadanía. Estas cifras responden a lo que la gente nos pide: más seguridad, más control, calles y parques en condiciones, instalaciones dignas, servicios sociales reforzados y una vida cultural y festiva a la altura de lo que Algemesí merece».