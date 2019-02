Alérgicos a la pluralidad informativa Los balcones de la plaza del Mercado, un soporte publicitario. Miércoles, 13 febrero 2019, 00:58

El coordinador y portavoz local de Compromís Eliseu Oviedo se suma a la ya inquietante lista de políticos setabenses alérgicos a la libertad de prensa. ¿Cómo dirán que interpretó que los medios de comunicación se hicieran eco de la dimisión de las tres ediles que la formación nacionalista poseía en el Ayuntamiento de Xàtiva tras una tormentosa asamblea? Cargando contra un rotativo, en concreto, y escribiendo en la red que «cuando todos los 'medios del régimen' se ponen de repente en tu contra es que has pulsado la tecla adecuada». ¿En «contra», «del régimen» y «de repente»? Maduro es más sutil que este intolerante a la información.

Para una buena idea que tienen. Tan valiosa e ilustrativa como la encuesta sobre los hábitos de la mocedad realizada por el consistorio de Xàtiva instancias de la concejala de Juventud Lena Baraza, podría ser la de los hábitos de consumo que prepara la Mancomunidad de Municipios de la Costera y la Canal. Pero tenemos nuestras dudas porque el trabajo de campo lo llevará a cabo "el personal técnico de la mancomunidad" -¿Tantos son y tan poco trabajo tienen?- y en vísperas de San Valentín. Con lo que el resultado del sondeo sólo aportará luz sobre qué consumen aquellos que en lugar de festejar al patrón de los enamorados valencianos, Sant Dionís, celebran el instituido por Galerías Preciados y popularizado gracias a películas como 'El día de los enamorados' (1959) y 'Vuelve San Valentín' (1962), de Fernando Palacios. Mantén estructuras prescindibles para esto.

Se cumplió el anuncio. Aspromivise reabrió el quiosco de Cristal tal como anunciamos el pasado 15 de mayo. Convertido en punto de venta de productos de artesanía propios. Es decir, elaborados por los jóvenes empleados en su centro ocupacional. Desde papel a jabón, pasando por álbumes de fotos e insignias. Con un horario reducido: de lunes a viernes y de 11 a 12:30 de la mañana. La novedad no anunciada en aquel entonces fue la instalación de una máquina expendedora de refrescos.

La admiración de Pàmies. El escritor y columnista Sergi Pàmies dedicó su artículo del pasado día 8 en La Vanguardia a contar la alegría que se llevó al encontrarse al «cantautor valenciano» Raimon por la calle. Asegura que le conoció en una fiesta de exiliados en París, cuando él tenía siete años, y que a los 12 o los 13 ya «cantaba sus canciones imitando su acento». «Me hizo mucha ilusión» volverle a ver. Tanta, concluye, que «al llegar a casa desenfundé la guitarra (...) y, en voz muy baja para no molestar a los vecinos, me puse a cantar: 'He deixat ma mare/ sola, a Xàtiva,/ al carrer Blanc».

Nuevos soportes publicitarios. El colectivo de Iniciativa Centre Històric de Xàtiva se lamenta de que en cualquier otra ciudad cuyo ayuntamiento valorara como es debido el patrimonio histórico artístico no se permitiría una imagen como la que ofrece la plaza del Mercado de la capital de la Costera desde hace unas semanas y que acompaña a esta información. Entre que el recinto se ha convertido en escenario de toda suerte de ferias y espectáculos y que siempre sale más a cuenta poner una pancarta que arreglar la fachada están los balcones que no cabe una pancarta más.

Cultivar es llorar. Muchos productores de naranjas tempranas setabenses están pagando a 'collidors' para que las corten y las dejen caer para que el árbol no se resienta. Un aumento del 21% de la cosecha, la presencia cada vez mayor de género procedente de otros países como Marruecos, Argelia o Turquía y la creciente entrada de mandarinas surafricanas en la Unión Europea han hecho caer tanto la demanda y el precio que es lo más sensato que pueden hacer antes de tomar la decisión más drástica: arrancar los naranjos, como están haciendo otros agricultores.