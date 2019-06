La alcaldesa de Canals asegura que se «dejará la piel» por sus vecinos Mai Castell promete su cargo de alcaldesa bajo la mirada de la concejala de Cs, Celia Boronat. / lp Mai Castells consigue el apoyo de Cs, en una decisión particular del grupo, mientras los socialistas ven un «pacto anti PSOE» B. GONZÁLEZ CANALS. Martes, 18 junio 2019, 01:01

Como viene siendo costumbre en las últimas legislaturas, en Canals volvió a haber sorpresa y la candidata de Compromís, Mai Castells, se convertía en alcaldesa, la primera en la historia del municipio, con el apoyo de los dos votos de Canals en Moviment, que ya lo habían confirmado a LAS PROVINCIAS, pero con los inesperados de los dos concejales de Ciudadanos.

En su discurso de investidura, Castells lo primero que hacía es mostrar su repulsa contra los últimos asesinatos de mujeres, entre ellos el de Xàtiva y manifestó su «compromiso firme en la construcción de una ciudad libre y erradicación de las desigualdades de cualquier tipo». Agradeció el apoyo recibido por las otras dos formaciones y dijo que la lectura que había que hacer de las pasas elecciones es que «las decisiones compartidas tienen que formar parte de la vida municipal», algo de lo que ella misma tiene experiencia puesto que fue concejala de Servicios Municipales en la pasada legislatura en la que gobernaba un cuatripartito.

Aseguró que se «dejará la piel» por políticas que mejoren la vida de los canalins y que siempre tendrá abiertas las puertas para todos.

Tanto la propia Mai Castells como desde su grupo, Compromís, lamentan que no haya podido llegarse a un acuerdo con el PSOE, que era su primera opción, y que finalmente no le apoyaran en la investidura, a pesar de que incluso se constituyeron comisiones de negociación, pero que se fueron enrocando y los socialistas dejaron pasar el tiempo. Según apunta, la posición del PSPV sería por querer ostentar la alcaldía.

El candidato socialista, Antonio Orea, por el contrario, en el discurso constitutivo de la corporación dijo que el PSOE se puso a disposición de Compromís tras decir no al Partido Popular, pero que decidieron hablar por separado con las fuerzas políticas y que no quisieron hablar «de un proyecto de pueblo, porque lo único que querían es hacer alcaldesa a Mai».

Recriminaba a Compromís el no haber escuchado al electoral que apostó por un gobierno progresista y sin embargo optar por un pacto «anti PSOE y antinatura». «Cómo se justifica que Ciudadanos pueda dar a un partido nacionalista la legislatura», se preguntaba.

Por su parte, la portavoz de Cs, Celia Boronad, asegura que el apoyo a Mai ha sido decisión de todo su grupo, porque confían en la nueva alcaldesa y cree que es hora de que una mujer esté al frente de Canals.

Asegura que no sabe la decisión que adoptará el grupo al que pertenece desde Valencia, pero que para ello lo primero es trabajar por su pueblo. Además, ha reconocido su pasado en el PP y que no iban a dar su voto a un partido del que se ha salido después de once años, asegurando que «ni me vendo, ni pido nada», contestando a las críticas que ha recibido y confirmando que no han pedido ninguna concejalía a cambio de sus votos.

Por otra parte, la ya alcaldesa de Canals, manifestaba a LAS PROVINCIAS este lunes, que a lo largo de esta semana conformará la estructura de gobierno y no ha podido adelantar las delegaciones que ocuparán las formaciones que le han dado su apoyo porque tendrán que consensuarlo en estos días.

Lo que sí tienen claro desde Compromís es que será «un gobierno amplio, plural y que sepa escuchar y actuar» y que los intereses del pueblo siempre estarán por encima de los particulares.