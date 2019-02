La alcaldesa de Algemesí defiende la legalidad en el pago de complementos a los policías Parte de los concejales que componen el pleno de Algemesí. / lp Trenzano afirma que están trabajando en la elaboración de un reglamento y Més Algemesí critica los argumentos del PSPV MANUEL GARCÍA Viernes, 8 febrero 2019, 01:18

La alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, defendió la legalidad del pago de complementos a agentes de la Policía Local: «El pago de las remuneraciones a funcionarios municipales en concepto de productividad se realiza en base a la normativa y fundamentado en informes técnicos»

Més Algemesí acusó ayer al gobierno local de realizar pagos a los policías locales de manera irregular y anunció que el caso ha llegado hasta el Tribunal de Cuentas. Ante semejante acusación la alcaldesa de la ciudad, Marta Trenzano afirmó, «para tranquilidad de la ciudadanía, que el pago de dichas remuneraciones se hace respetando la normativa vigente.

Fuentes del gobierno local señalaron que el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones a los funcionarios de la Administración Local dice, en su artículo número 5.6 que corresponde al Alcalde o Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno.

Esta norma jurídica, añadieron las mismas fuentes, viene a decir que la alcaldía podrá distribuir la productividad según un reglamento aprobado previamente por el Pleno. En el caso del Ayuntamiento de Algemesí dicho reglamento no existe. En cualquier caso, lo que sí queda contrastada, es la potestad de la alcaldía para distribuir esas cantidades.

Además, según el artículo 5.5 del mismo Real Decreto, corresponde al pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global a la asignación del complemento de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2 b) de esta norma.

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Algemesí, afirmaron, cuenta con consignación suficiente para poder asignar estas cantidades a los funcionarios. De ese modo se cumple un requisito fundamental que previene que dichas remuneraciones se ejecuten con perjuicio a las arcas municipales.

Cabe destacar que el expediente del caso incluye un informe técnico de la jefatura de la Policía Local e informes del departamento de Personal y de Intervención: «Dichos informes no señalan que sea irregular realizar estos pagos sino que no existen criterios establecidos por el Pleno, en referencia a la no existencia de un reglamento, tal y como se ha explicado con anterioridad».

Dicho expediente ha seguido el procedimiento administrativo pertinente y contiene la propuesta del concejal, los informes correspondientes y la resolución de la alcaldía.

La propuesta del concejal de Personal sugiere que se proceda al pago de la productividad para retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés y la iniciativa con la que el funcionario desarrolle sus tareas. Esta apreciación está en sintonía con lo requerido por el Real Decreto 861/1986 y se apoya en el informe del comisario de la Policía Local.

Según ha manifestado la alcaldesa, Marta Trenzano, «nos sorprende que Més Algemesí solo proteste cuando se paga productividad a los integrantes de la Policía Local cuando, desde siempre, hay funcionarios de este Ayuntamiento que perciben remuneración por el mismo concepto. Los hay ahora y los ha habido siempre. Espero que no consideren de manera diferente a según qué trabajadores».

Trenzano concluyó tras señalar que están trabajando «en la elaboración de una propuesta de reglamento de productividad para que todo sea más transparente y objetivo. Propuesta que llevaremos a la mesa de negociación y al Pleno para su debate y aprobación. Eso no significa que las productividades que se han pagado hasta la fecha no se ajusten a la norma».

Desde Més Algemesí acusaron a la alcaldesa de mentir «cuando dice que no existen criterios sobre productividad» recuerda que en 2005 se aprobaron unas normas reguladoras entre Ayuntamiento y trabajadores que en su artículo 36 establece los criterios sólo para la Policía «pero no amparan la subida de cien euros».

Añadieron que la técnica de Personal y la interventora informan «desfavorablemente» y que el informe del comisario «se limita a poner el nombre de todos los policías en activo y al lado '100 euros'. No es ningún informe donde se indique objetivamente la causa de la asignación».

Según esta formación, si la alcaldesa defiende la legalidad de esta actuación «debería haber pedido el archivo de la causa en tiempo y forma ante el Tribunal de Cuentas. Hacerlo ahora demuestra que no se entera de lo que pasa y deja en evidencia la poca capacidad de trabajo de este equipo de gobierno».

Finalmente, Josep Bermúdez recordó que siempre ha protestado y denunciado los pagos irregulares de la productividad, «sea a funcionarios del cuerpo de la Policía Local como a otros. Hay que acabar con esta práctica».