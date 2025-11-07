El alcalde de l'Alcúdia denuncia una campaña de acoso contra su persona El último hecho ha sido la aparición de un cartel de «se busca vivo o muerto» mientras el primer edil se encuentra de baja médica

A. Talavera Alzira Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:05

El alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom, denunció este jueves ante la Guardia Civil la aparición de un cartel que se difundió por redes sociales y mensajes de móvil en el que aparecía su foto bajo la frase 'Se busca vivo o muerto. Recompensa de 1.000.000 $'.

Salom se encuentra desde hace semanas de baja médica y este cartel ha sido «un paso más». El edil señala que desde hace tiempo sufre «un acoso casi diario y continuo a través de las redes». Esto le llevó a cerrar sus perfiles para evitar leer comentarios dañinos y crueles hacia su persona.

Sin embargo, la difusión del cartel el pasado fin de semana ha sido la gota que ha colmado el vaso y Salom ha decidido llevar el tema ante la Guardia Civil para conseguir frenar este tipo de ataques. «Todo tiene un límite. El jueves denuncié ante la Guardia Civil y también he informado a la Secretario de Organización del PSPV que ha traslado la denuncia a la asesoría jurídica de mi partido», explica el alcalde de l'Alcúdia.

Los compañeros de Salom del PSPV de l'Alcúdia tachan este cartel de «ofensivo, ridiculizando su figura y atacando su dignidad» y condenan esta acción que «busca destruir personalmente quien ha dedicado años a servir a su pueblo con honestidad. En política, no todo vale. Detrás de un cargo público está una persona, con familia, sentimientos y dolor. No vale convertir el sufrimiento en espectáculo ni utilizar la crítica para hacer daño».

En un comunicado, los socialistas explican que el alcalde, que lleva de baja desde hace unos meses, intentó volver a su puesto esta semana pero los médicos le recomendaron reanudar la baja laboral para cuidar la salud y recuperarse.

L'Alcúdia es una de las localidades que sufrió gravemente las consecuencias de la dana. Este año ha sido el más complicado para esta localidad de la Ribera Alta con la emergencia y la posterior reconstrucción. «Detrás de cada decisión, cada noche sin dormir y cada gesto de ayuda a nuestros vecinos había un ser humano que, como todos, tiene límites. Ese ser humano es Andreu Salom, nuestro alcalde. Durante los días más críticos estuvo, sin descanso, coordinando emergencias, atendiendo a familias e intentando recuperar la normalidad en medio del caos. Lo dio todo, y en ocasiones, cuando una persona lo da todo por los demás, se queda vacía por dentro», destaca el PSPV de l'Alcúdia.

También rechazan públicamente este tipo de ataques desde el PP local. «El Partido Popular de Alcúdia expresa su más enérgica condena a la aparición del cartel e ignora completamente estos hechos. La política debe basarse en el respeto, el diálogo y la convivencia, nunca en la descalificación u el odio. Invitamos a todos los vecinos y grupos políticos a mantener un clima de convivencia y respeto, porque sólo así podremos construir entre todos una ciudad mejor».